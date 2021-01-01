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Koronavirüs

BioNTech'in kurucularından Prof. Uğur Şahin: Stok sorunu yaşanabilir, durum iyi gözükmüyor

01 Ocak 2021 15:29

ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte Covid-19 aşını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, "Şu an durum iyi gözükmüyor. Stok sorunu yaşanabilir" dedi.

Alman Spiegel dergisine açıklamalarda bulunan Şahin, Almanya’nın şu an piyasadaki mevcut onaylı aşıların eksikliği sebebiyle üretim ve dağıtım sürecinde büyük boşluk oluşabileceğini söyledi.

Şahin, “Başka aşılara onay verilene kadar bizim aşımızın tedariğinde boşluklar oluşabilir. Şu an durum çok iyi gözükmüyor. Piyasada onaylı aşı eksikliği olduğu için bir boşluk oluştu ve bunu da bizim aşılarımızla doldurmaya çalışıyoruz. Diğer aşılar gelene kadar sorunlar yaşanabilir” dedi.

Şahin açıklamalarında virüste yaşanan mutasyona da değinerek, “Aşımızın bu yeni Koronavirüs türünü etkisiz hale getirip getirmeyeceği konusunda testlerimiz sürüyor ve yakın zamanda daha kapsamlı sonuçlar gelecektir” dedi.

"Geç kalındı"

Spiegel’e açıklama yapan Özlem Türeci de AB’nin karar alma mekanizmasındaki yavaşlığın büyük bir hata olduğunu söyledi. ABD, Temmuz ayında BioNTech ve Pfizer’ın aşısından 600 milyon doz sipariş etmiş, AB ise Kasım ayında yaklaşık bu oranın yarısı kadar sipariş etme kararı almıştı.

Türeci, “Bir noktada aşıları bu kadar hızlı dağıtamayacağımız belli oldu. O noktadan sonra aşıların siparişinin verilmesi için geç kalınmıştı” dedi.

Şahin ise Almanya’nın Marburg kentinde yeni bir üretim tesisi kurmayı planladıklarını açıklayarak, yılın ilk yarısında 250 milyon doz üretilmesini umut ettiklerini söyledi. Şahin, “Üreticilerle görüşmeler devam ediyor ve Ocak ayının sonuna kadar bu konu netleşir” dedi. Şahin ayrıca eksi 70 santigrat derecede tutulması gereken aşı ile ilgili de planları olduğunu ve yaz aylarının sonunda yeni nesil aşının daha yüksek ısıya dayanabileceğini söyledi.

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