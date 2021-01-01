BioNTech'in kurucularından Prof. Uğur Şahin: Stok sorunu yaşanabilir, durum iyi gözükmüyor

Şahin açıklamalarında virüste yaşanan mutasyona da değinerek, “Aşımızın bu yeni Koronavirüs türünü etkisiz hale getirip getirmeyeceği konusunda testlerimiz sürüyor ve yakın zamanda daha kapsamlı sonuçlar gelecektir” dedi.

"Geç kalındı"

Spiegel’e açıklama yapan Özlem Türeci de AB’nin karar alma mekanizmasındaki yavaşlığın büyük bir hata olduğunu söyledi. ABD, Temmuz ayında BioNTech ve Pfizer’ın aşısından 600 milyon doz sipariş etmiş, AB ise Kasım ayında yaklaşık bu oranın yarısı kadar sipariş etme kararı almıştı.

Türeci, “Bir noktada aşıları bu kadar hızlı dağıtamayacağımız belli oldu. O noktadan sonra aşıların siparişinin verilmesi için geç kalınmıştı” dedi.

Şahin ise Almanya’nın Marburg kentinde yeni bir üretim tesisi kurmayı planladıklarını açıklayarak, yılın ilk yarısında 250 milyon doz üretilmesini umut ettiklerini söyledi. Şahin, “Üreticilerle görüşmeler devam ediyor ve Ocak ayının sonuna kadar bu konu netleşir” dedi. Şahin ayrıca eksi 70 santigrat derecede tutulması gereken aşı ile ilgili de planları olduğunu ve yaz aylarının sonunda yeni nesil aşının daha yüksek ısıya dayanabileceğini söyledi.