BioNTech'in kurucularından Prof.Dr. Uğur Şahin: Cuma günü başvuracağız; Koronavirüs aşısı yıl bitmeden acil kullanım onayı alabilir

T24 Dış Haberler

Pfizer'le beraber yüzde 95 oranında etkili bir Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof.Dr. Uğur Şahin, cuma günü ABD'ye aşı için acil kullanım başvurusunda bulunacaklarını belirtti.

CNN'e konuşan Şahin, şirketin Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) acil kullanım izni için talep ettiği formları önümüzdeki günlerde dolduracağını bildirdi.

Formların incelenmesinin ne kadar süreceğini bilmediğini ifade eden Şahin, "Bu süreç hızlı tamamlanırsa 2020 bitmeden onay veya şartlı onay alabiliriz. Bu durumda ilk partiyi 2020 içerisinde dağıtabiliriz" dedi.

Şahin Reuters'a verdiği başka bir röportajda aşının Aralık ortası gibi onay alabileceğine inandıklarını ifade etti.

Şahin, formlar sunulduktan sonra FDA'in ek sorular sorabildiğini, bunun da zaman aldığını ifade etti.

Aşının dağıtımına başlandıktan sonra hükûmetlerin sorumluluğunun gelecek sonbahara kadar nüfusun büyük bir bölümünün aşılanmasını sağlamak olacağını belirten Şahin, 2021'in ilk beş ayında yüz milyon doz sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Şahin, "Her şey yolunda giderse ve organize bir aşı tedariki olursa 2021'de normal bir kış ve yaz geçirebiliriz" diye konuştu.

Moderna da geçen günlerde aşılarının yaklaşık yüzde 95 oranında etkili olduğunu duyurmuştu.