BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin: Covid-19 grip statüsüne geçecek

Onaylanan ilk Koronavirüs aşısını geliştiren Alman şirketi BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, salgının geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Covid-19’un ve pandeminin ne zaman biteceği ile ilgili Türeci, "Yıllar geçtikçe virüs, nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı grip virüsü statüsünü kazanacaktır. Koronavirüs daha yönetilebilir bir virüs olacak." dedi.

Koronavirüs varyantlarına değinen Şahin, "Şu anda nispeten küçük bir gönüllü grubunda varyant aşıları test ediyoruz. Güney Afrika beta varyantı üzerine bir çalışma neredeyse tamamlandı ve delta varyantı üzerinde veri toplamak için devam eden bir çalışma var" ifadelerini kullandı.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin Koronavirüs pandemisinin geleceğiyle ilgili öngörülerini paylaştı.

"Birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız"

"Covid-19 ne olacak ve pandemi ne zaman bitecek?" sorusuna Özlem Türeci, "Bu zor bir soru çünkü virüs hakkında, aşıya nasıl tepki verdiği hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Salgının ne zaman sona ereceğini söylemek için bu bilgiye ihtiyacımız var" dedi.

"Şimdiden kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, yavaş yavaş yeni bir normalliğin yerleştiğidir. Bunu şimdiden hissedebiliyoruz. Virüsle nasıl başa çıkacağımızı öğreniyoruz" diyen Türeci, şöyle devam etti:

"Nüfusun büyük bir kısmı bağışık olduğu için daha özgürce hareket edebileceğimiz bir normallik olacak. Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız.Yıllar geçtikçe virüs, nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı grip virüsü statüsünü kazanacaktır. Koronavirüs daha yönetilebilir bir virüs olacak."

"Şu anda mevcut aşıyı değiştirmeye gerek yok"