BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci’den Kadınlar Günü mesajı

BioNTech şirketinin kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Türeci, "Geniş bir vizyona sahip olun ve karşılaştığınız engellerden bağımsız olarak azimle o vizyona bağlı kalın" ifadelerini kullandı.

Covid-19'a karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in baş tıbbi sorumlusu ve kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, şu ifadeleri kullandı:

Engel parkuru yarışçısı Amelia Boone'un, "Ben en güçlü değilim, en hızlı da değilim. Ama acı çekmede ve sebat etmede gerçekten iyiyim" sözlerine atıfta bulunarak kadınlara "Geniş bir vizyona sahip olun ve karşılaştığınız engellerden bağımsız olarak azimle o vizyona bağlı kalın" diyerek seslendi.