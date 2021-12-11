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Koronavirüs

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, aşı olmadığı iddialarına fotoğrafıyla yanıt verdi

Şahin, ortağı ve eşi Özlem Türeci'nin de üç doz BioNTech/Pfizer aşısı olduğunu belirtti

11 Aralık 2021 14:55

Koronavirüs aşısını bulunan BioNTech firmasının kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin, aşı olmadığına yönelik iddialara, LinkedIn hesabından yaptığı açıklama ve aşı olurken çektirdiği fotoğraf ile yanıt verdi.
 
Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada aşı olmadığına yönelik çıkan söylentilere karşı arkadaşlarının kendisini "fotoğraf paylaşması konusunda zorladığını" söyledi. 

"Kurduğu iletişimin kendisiyle ilgili olmaması gerektiğine inandığını, bu yüzden bunu yapmayı reddettiğini" söyleyen Şahin, geçen hafta aldığı bir telefonla ile fikrinin değiştiğini ve bu paylaşımı yaptığını söyledi.

Eski bir okul arkadaşının ağır Covid-19 geçirdiğini ve 3 haftadır solunum cihazına bağlı olduğunu öğrendiğini aktaran Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"’Eşinden kendisinin ve ailesinin aşı olmadığını öğrendim. Bu kararı neden aldıklarını sormadım. İnsanların farklı, kişisel nedenleri vardır. Bununla birlikte, en yaygın temel neden, genellikle yanlış bilgi ve güvensizlikten kaynaklanan korku gibi görünüyor. Korku rasyonel değildir, ancak her zaman gerçek ve haklı hissettirir. Çoğu zaman öfke ve nefrete dönüşen şey insanların korkularıdır. Gerçekleri ve rakamları kullanarak korkuyla savaşmak zordur. Bazen korku, kişisel deneyimleri paylaşarak daha iyi alt edilebilir. Bu nedenle korkularıyla bizzat mücadele edenlere ulaşmak için 2021 başlarında Covid-19 aşımı gösteren bir resim paylaşmak istiyorum."

Şahin, ortağı ve eşi Özlem Türeci'nin de üç doz BioNTech/Pfizer aşısı olduğunu belirtti.

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