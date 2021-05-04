BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Aşının buzdolaplarında 6 aya kadar saklanabilen farklı bir versiyonu geliştiriliyor

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD'li ilaç devi Pfizer ile ortaklaşa geliştirilen Covid-19 aşısının 2 ila 8 santigrat derecelik buzdolaplarında 6 aya kadar saklanabilen farklı bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiliz Financial Times gazetesinin online düzenlediği panelde açıklamalarda bulundu. Şahin, "İlk formülasyonumuzun eksi 80 derecede depolanması ve gönderilmesi gerekiyordu. Şu anda henüz onaylanmamış bir formülasyonumuz var, bu da 2 ila 8 derece sıcaklıkta 6 süreyle saklanabiliyor" ifadelerini kullandı ve onay için başvuruda bulunacaklarını ifade etti.

"Ekiplerimiz çok iyi iş çıkardı"

Prof. Dr. Uğur Şahin aşı üretim kapasitesine de değinerek daha önce 2021 yılı için belirlenen 2.5 milyar dozluk hedefi geçebileceklerinin sinyalini verdi. Şahin, "Ekiplerimiz, aşının üretimini arttırarak harika bir iş çıkardı ve şu an 3 milyar doza doğru ilerliyoruz. Çok fazla teknik sorunla karşılaşmadığımız ve teslimat takvimimize uyduğumuz için mutluyuz" şeklinde konuştu.