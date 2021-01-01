BioNTech CEO'su Şahin: Durum iyi gözükmüyor, aşıda stok sorunu yaşanabilir

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Pfizer/BioNTech CEO'su Uğur Şahin, başka Koronavirüs aşıları da onay alana kadar stok sorunu yaşanabileceğini ifade ederken talebi karşılayabilmek amacıyla daha fazla dozda Koronavirüs aşısı üretmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Pfizer ve BioNTech, aşı yarışında diğer kurumların önüne geçse de AB'ye ulaşması uzun sürdü. Buna Avrupa Birliği'nin sağlık denetim kurumunun uzun süren onay süreci ve Brüksel tarafından fazla sipariş verilmemesi yol açtı.

Spiegel'e konuşan Şahin, "Şu anda durum iyi gözükmüyor. Başka onay almış aşı olmadığı için piyasada boşluklar oluşmaya başladı. Bu boşlukları kendi aşılarımızla doldurmak durumundayız" dedi.

Şahin, Pfizer/BioNTech aşısının ilk olarak Britanya'da rastlanan ve daha sonra diğer ülkelere de yayılan mutasyona uğramış Koronavirüs varyantına karşı bağışıklık sağlayabileceğini düşündüğünü ifade etti. Şahin, "Aşımız bu varyantı etkisiz hale getiriyor mu öğrenmek için testler yapıyoruz. Yakında daha fazla bilgi sahibi olacağız" dedi.

Güçlü bir mutasyona karşı aşı aynı etkiyi göstermezse gerekli düzenlemeleri yapabileceklerini ifade eden Şahin, bu durumda aşının tekrar bir onay sürecinden geçmesi gerekeceği için 6 hafta sürebileceğini ifade etti.