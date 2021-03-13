BioNTech CEO'su Şahin: Covid-19'dan daha tehlikeli salgınlar yaşayabiliriz; aşı üretimimizi hızlandırmamız gerekli

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BioNTech CEO'su Uğur Şahin, dünyanın gelecekte Covid-19'dan daha tehlikeli salgınlar yaşayabileceğini ve bunlara daha hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Bloomberg'e konuşan Uğur Şahin, "Covid-19'un düşünülebilecek en kötü salgın olmadığını" söyleyerek aşı üretiminin daha da hızlanması gerektiğini ifade etti.

Şahin, ilaç şirketlerinin ve ülkelerin hedefinin bir aşı geliştirildikten sonra 3 ay içinde tüm dünyayı aşılamaya yetecek kadar üretim yapabilecek seviyeye gelmek olması gerektiğini söyledi. Şahin, bu kapasiteye ulaşılabilmesi için kamu ile özel sektörün iş birliği yapması gerektiğini düşündüğünü bildirdi.

Batı ülkelerinin tescillediği ilk aşı olan BioNTech'i bilim insanı Özlem Türeci ile birlikte kuran Şahin, "Dünya nüfusunun tamamına yetecek kadar aşı üretmeye hazır değildik. Bu değişmeli. Sadece hızlı aşı geliştirmekle kalmayıp, yeterli dozu da hızlıca üretmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.