BioNTech aşısı için 'tek doz' tartışması: Uzmanlar ne diyor?

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Melih Us'un BioNTech aşısının tek doz etkinlik oranının saptanarak 30 milyon kişiye tek doz yapılabileceği önersinin ardından uzmanlardan aşının tek dozunun işe yaramayacağına dair yorumlar geldi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Tek doz aşı Sinovac’ta olamaz, BioNTech’in de böyle kullanılmamasını tercih ederim. Bugün İsrail önümüzdeki sene yapılacak BioNTech ve Moderna aşılarını bile satın aldı. Ülkesinde yüzde 80’in üzerine çift doz aşı yaptı. Hayali projeler üzerinde tartışmanın bir anlamı yok. Günlük aşılama 30 binlere düştü" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın da BioNTech aşısının tek dozda koruyuculuğu olduğunu ancak ne kadar sürdüğünün bilinmediğini belirterek, "İngiltere tek dozu çok yaygın şekilde yaparak 3 ay sonra ikinci dozun yapılabileceğine dair karar almıştı. Üretici firma bu karara yanlış olması nedeniyle itiraz etti. Aşıların Faz 3 çalışmalarındaki ön sonuçlara göre iki doz yapılması gerekiyor. Böylece çok geniş bir kitleye tek doz yapıp yetersiz koruma sağlama yerine, iki doz yapıp araştırma sonuçlarında elde edilen üst düzey korumayı sağlamak aşılamada hedeftir. Aksi takdirde tek doz olanların önemli bir kısmının hastalık geçirmesi, aşıya olan güveni zedeler" açıklamasını yaptı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal da şöyle konuştu:

"Tek doz aşı korumaz çünkü yeterli antikor yanıtı sağlanamıyor ve gerçek yaşamda da tek doz aşısını yaptıran çok sayıda Covid-19 hastası gördük. mRNA aşılarında tek dozun koruyuculuğuna dair çalışmalar devam ediyor, yani sonuçları tam bilmiyoruz. Bilim dünyasında da iki farklı görüş var. İngiltere’de tek doz aşı ile çok sayıda kişi aşılama görüşü hakim ama bunun sonucu bilinmediğinden güvenli tarafta kalarak iki doz öneren bilim insanları var. mRNA aşıları, hiçbir ek hastalığı olmayan genç kişilere belki uygulanabilir."

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