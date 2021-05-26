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BioNTech aşıları özel hastanelerde de uygulanabilecek

26 Mayıs 2021 21:50

BioNTech aşısında bugün gerçekleşen yeni parti sevkiyatla toplumsal aşılama hız kazanacak ve saklama koşullarındaki değişiklikle uygulama tüm devlet ve üniversite hastaneleri, özel hastaneler, uygun aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek.

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