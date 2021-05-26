BioNTech aşıları özel hastanelerde de uygulanabilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, aşılama programında yeni BioNTech sevkiyatlarıyla toplumsal bağışıklama süreci hız kazanacak.

Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek.

Şu ana kadar bakanlık tarafından belirlenen hastanelerde uygulanabilen BioNTech aşıları, saklama koşularındaki değişiklikle tüm devlet ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde de uygulanabilecek.

Aşılama programındaki değişikliğin hayata geçmesiyle uygulama Türkiye genelinde başlatılacak.