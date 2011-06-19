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Sağlık

Binlerce yılın şifası ‘Akupuntur’ sporculara önerildi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Akupunktur Merkezi, sporda başarı için akapunktur önerdi

19 Haziran 2011 03:00


Hülya Karabağlı
T24/ Ankara

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Akupunktur Merkezi, sporda başarı için akapunktur önerdi. Avrupa’da pek çok ülkede takımların performansını artırmak bu yöntemden yararlandığına dikkat çeken Akapunktur Merkezi, uygulamanın doping olmadığını vurguluyor. Buna göre,   “Akupunkturda vücuda dışarıdan herhangi bir kimyasal madde verilmediği için doping testlerinde kan ve idrarda yasak bir maddeye rastlanmıyor”. Akupunktur’un yasalara aykırı olmayan bir performans artırıcı olduğuna dikkat çeken Merkez, “Sporcuların akupunkturdan yaralanarak spor müsabakalarında daha başarılı olmaları mümkün”.

Testis hormonları

Akapunktur Merkezi çalışmasında, Çin’de yapılan araştırmalara yer verdi. Buna göre, akupunktur uygulamasının oyuncularda egzersize bağlı yorgunluğu belirgin şekilde azalttığı ve bunun da artan testosteron ve hemoglobin seviyelerine bağlı olabileceği belirtiliyor. Akupunkturun hipotalamo-hipofiz-testis aksisindeki hormonları düzenleyerek kan testosteron seviyesini yükselttiği, fiziksel kapasiteyi ve vasküler fonksiyonu geliştirdiğine dikkat çekildi.



Performansı nasıl artırıyor?

G.Ü. Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Akapunktur Merkezi, binlerce yıldır  insanlığa şifa dağıtan akapunkturun son yıllarda spor hekimliği ve sporcu sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin gündeme geldiğine dikkat çekiyor.

Sporcu üzerindeki etkileri psikolojik ve mental sahadan kas-iskelet sistemine kadar değişik seviyelerde gözleniyor. Sporcu performansını artırıcı etkileri şöyle:

AKCİĞER KAPASİTESİ: Akciğer solunum kapasitesini artırıcı etkisi. Yapılan klinik deneylerde akciğer solunum kapasitesini 5- 15 kat artırdığı kanıtlandı.

CESARET  VE UMUT VERİYOR: Psikolojik açıdan,  sporcuya cesaret ve umut veriyor. Fiziksel ve mental yorgunluk belirtilerini baskılıyor. Duyu organlarının fonksiyonlarını en üst düzeye çıkarırken, görme, işitme duyusunun daha mükemmel çalıştırıyor. Zihinsel uyanıklığı artırıyor ve refleksleri güçlendiriyor.

TENDONLARI SAĞLAMLAŞTIRIYOR: Kas iskelet yapısı üzerinde tendonları sağlamlaştırıcı, kas gücünü artırıcı, kemik yapıyı destekleyici etkileri var.Spor yaralanmalarında kas ve tendon ağrısını kesiyor.

TRAVMAYA UĞRAYAN DOKULAR: Omuz,diz ayak bileği gibi önemli eklem ağrıları kulak akupunkturu uygulaması ile kolayca kesiliyor. Travmaya uğramış dokuların iyileşmesini hızlandırıyor. İyileşmeden sonra egzersizle ortaya çıkan ve sporla artan ağrıları baskılıyor.

DOPİNG  NE DEMEK: Doping, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yasaklanmış madde veya yöntemlerin sporcu tarafından bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanımı" diye tanımlanıyor. IOC tarafından bildirilen yasaklı maddeler 5 ana grup altında toplanıyor.

Uyarıcılar (Amfetamin, efedrin v.b.).Narkotik Analjezikler (Morfin v.b.)
Anabolik Ajanlar (Testosteron v.b.).Diüretikler (Furosemid v.b)
Peptid hormonlar ve benzerleri (Eritropoietin, büyüme hormonu, v.b.) 



Akupunkturda Kullanılan Noktalar ve Meridyenler





 

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