-BİNLERCE YAVRU BALIK KIYIYA VURDU ÇANAKKALE (A.A) - 16.12.2010 - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu sahilinde binlerce yavru balık kıyıya vurdu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, zeytin toplamak için tarlalarına giden bazı vatandaşlar,Nusratlı köyü altındaki Dursun'un Çeşmesi mevkisinde yaklaşık iki kilometre boyunca karaya vuran binlerce ''kupa'' cinsi yavru balıkla karşılaştı. Vatandaşlar, balıklardan iri olanlarını toplamaya başladı. Bazı vatandaşlar da balıkların zehirli olabileceği uyarısında bulundu. Balıkların neden karaya vurduğunu tam olarak bilmediklerini ifade eden vatandaşlar, ''Ama bunlar gırgır teknelerinin işidir. Balıklar küçük olduğu ve alıcı bulamayacağı için veya Sahil Güvenlik ekiplerine yakalanmamak adına onları denize dökmüşlerdir'' iddiasında bulundu. Bu arada, Sahil Güvenlik ekiplerinin sahile gelerek inceleme yaptığı, olayla ilgili araştırma başlattığı öğrenildi.