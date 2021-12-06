Türk lirasındaki değer kaybı, gübre fiyatlarını her geçen gün arttırıyor. Son 15 gün içerisinde ÜRE gübresinin tonu, 13 bin TL’den 14 bin 500 TL’ye; DAP gübresinin tonu 11 binden 13 bin TL’ye çıktı. Çiftçi Sadık Turan, " Geçen yıl tonu 2 bin TL olan DAP gübresini bu sene 8 bin 500 liraya aldım. Geçen yıl dekara en az 25 kilo ektiğimiz taban gübresini bu sene ancak 15 kilo ekebildik. Binlerce üreticinin birçoğu gübre alamaz durumda" dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise, gübre kullanımının azalmasıyla, hububat ve bakliyat olmak üzere birçok ürünün yurt dışından alınmaya devam edileceğini söyledi.

Döviz kurundaki yükseliş, gübre ve zirai ilaç piyasasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gübre fiyatlarına gün içerisinde bile zam geliyor. ÜRE gübresinin tonu yaklaşık olarak, 13 bin TL’den 14 bin 500 TL’ye; DAP gübresinin tonu 11 binden 13 bin TL’ye çıktı. Üreticilerin şu anda ekimle birlikte en fazla kullandığı gübre DAP gübresi. Aynı zamanda ÜRE gübresinin kullanım dönemi üç ay sonra başlayacak. Ancak yine de ÜRE gübresine zam gelmeye devam ediyor.

"2022 yılında arpanın, buğdayın rekoltesi yarı yarıya düşecek"

Anka Haber Ajansı'ndan Dilan Kutlu'nun haberine göre Amasya Merzifon’da çiftçilik yapan Sadık Turan, gübre zamları nedeniyle bu yıl yarı yarıya gübre kullandıklarını söyledi. Turan yaptığı açıklamada çiftçinin yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı:

“2022 yılının ekinlerini ektik. Yalnız bu sene artan maliyetler gerek mazotta gerek gübrede olsun çiftçi nefes alamaz durumda şu an da. Geçen yıl tonu 2 bin TL olan DAP (20.20. Kompoze gübre) gübresini bu sene 8 bin 500 liraya aldım. Geçen yıl dekara en az 25 kilo ektiğimiz taban gübresini bu sene ancak 15 kilo ekebildik.

2022 yılındaki mahsulün gerek arpanın gerek buğdayın rekoltesinin en az yarı yarıya düşmesi demektir. Binlerce üreticinin birçoğu gübre alamaz durumda. ‘Köylü milletin efendisiydi’ ama bırakın efendi olmayı adeta kölelik şartlarına mahkum edildik. Yüzbinlerce üreticinin bu hükümetten en az 200 bin lira alacağı var. Ona keza verecekleri destek de bir yıl geriden geliyor.”

"5 bin 500 lira olan DAP gübresinin fiyatı bugün 15 bin liralarda"

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, gübre fiyatlarındaki artışın dövizdeki yükselişin yanı sıra “yurt dışında doğal gaz ve amonyak fiyatlarının artmasıyla” diğer ülkelerde de fiyatların yükseldiğini söyledi.

Suiçmez, “4 bin liralarda olan ÜRE bugün 15 bin liralarda. Yaklaşık 5 bin 500 olan DAP bugün 15 bin liralarda” diyerek özel sektörü denetlemeye yönelik girişimlerin fiyat artışlarını engelleyemediğini belirtti.

"Yüzde 200 ile 500 arasında gübre fiyatları arttı"

Suiçmez sözlerine şöyle devam etti:

“2021 yılı desteklerinde de gübre desteğinin yüzde 25 artışı çiftçimiz adına çok bir anlam ifade etmiyor. TÜİK’in açıkladığı son tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’nde gübre artışının yüzde 71 söylendiği Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gübre artışlarının yüzde 200’ün üzerinde olduğu söylendiği bugün yüzde 200 ile yüzde 500 arasında gübre fiyatlarının artışının olduğu bir ortamda çiftçimiz toprağına ya gübre atmıyor ya da daha az atıyor. Gübre kullanımının azalması yurt dışından hububat ve bakliyat olmak üzere birçok ürünü almaya devam etmemiz yanlışına yol açacak.”