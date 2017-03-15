Binlerce Twitter hesabına Nazi sembollü saldırı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ve Hollanda'ya yönelik Nazi suçlamaları bugün Twitter'da hacklenen binlerce kişisel hesap üzerinden paylaşıldı.

Aralarında tanınmış simaların ve kuruluşların da bulunduğu çok sayıda kişinin kişisel hesaplarından Nazi sembolleri, #Nazialmanya ve #Nazihollanda etiketleri kullanılarak "Bu size bir Osmanlı tokadı, 16 Nisan'da görüşmek üzere, Ne mi yazdım - Türkçe Öğren" mesajı paylaşıldı.

Twitter hesabı hacklenen ünlüler arasında ünlü tenisçi Boris Becker, Alman televizyoncu Klaas Heufer-Umlauf, ProSieben televizyonu, Uluslararası Af Örgütü, Forbes dergisi ve Die Welt gazetesi gibi kişi ve kuruluşlar yer alıyor.

Hackerların Twitter hesaplarına "The Counter" adlı analiz uygulamasını hackleyerek ulaştığı anlaşıldı. Uygulamanın hacklendiğini doğrulayan The Counter'ın bağlı olduğu şirket Almanya ve Hollanda'ya yönelik hakaretlerin nasıl yazıldığına ilişkin bir inceleme başlatıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

Twitter hesaplarını bu tür uygulamalara bağlayan kişilerin Twitter mesajları da sıklıkla çökertilebiliyor.

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dpa/AFP/HS/BK