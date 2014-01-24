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Yaşam

Binlerce Türkçe müzik videosu Youtube'dan kaldırılıyor

145 bin şarkı ve 11 bin üyesi olan MSG ve Youtube arasındaki hukuksal sürecin devam ettiği belirtildi

24 Ocak 2014 00:55

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), telif anlaşmazlığı nedeniyle Türkçe videoların Youtube sitesinden kaldırılması için hukuki süreç başlattı. 
MSG'den yapılan yazılı açıklamada, Youtube'un kurulduğu 2007'den beri Türkiye'de faaliyette olmasına rağmen, eser sahiplerine herhangi bir bedel ödemeden, korsan olarak yayınlarını sürdürdüğü iddia edildi. 
Son bir yılda MSG'nin girişimleriyle Youtube ile müzakereler başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"Ancak aradan 1 yıl geçmesine rağmen Youtube'un uzlaşmaz tutumu ve bedava kullanmaya devam etmesi nedeniyle MSG, hukuki yollara başvurmak zorunda kalmıştır. Youtube'un resmi kanallarında 4 milyardan fazla izlenen eserler tıklanmış ve herhangi bir gelir elde edilememiştir. Bunun totalde eser sahiplerine zararı 36 milyon liradır. Youtube ise yaptığı açıklamalarda, 'Türkiye'de müzik eserlerini izletiyorum ama reklam almadığım için telif ödemem' diyor. Diğer ülkelerde telif hakkı ödemesine rağmen Türkiye'de telif ödemeleri gözardı edilmiş ve korsan yayına devam etmiştir. Yapılan görüşmelerde MSG, 1 Ocak 2013'ü bir milat kabul edip, bundan sonraki dönem için telif talep etmiş, Youtube ise bunu bile ödemekten kaçınmıştır. Aynı durum yapımcılar yönünden de geçerlidir." 
MSG'nin diğer kullanıcılarla anlaşarak teliflerini topladığı ve üyelerine dağıttığı belirtilen açıklamada, "Ama Youtube'un bu uzlaşmaz tutumu karşısında telif ödeyen kullanıcılar için haksız rekabet ortamı oluşmuştur. Youtube'un bedava ve hiçbir hak ödemeden adeta korsan olarak yaptığı bu yayına, tüm bireysel kullanıcılar farkında olmadan yönelmekte, böylelikle telifini ödeyen dijital platformlar zarara uğratılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, 145 bin şarkı ve 11 bin üyesi olan MSG ve Youtube arasındaki hukuksal sürecin devam ettiği, MSG'nin videolarının siteden kaldırılmaya başlandığı bildirildi.

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