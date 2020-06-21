T24 LogoT24 Logo
Dünya

Binlerce Trump destekçisi Tulsa'da bir araya geldi

ABD Başkanı, seçim kampanyasının ilk mitingini 19 bin kişilik kapalı spor salonunda düzenleyecek

21 Haziran 2020 00:26

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk seçim mitingini yapacağı Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde binlerce Trump destekçisi bir araya geldi.

Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile ara verdiği mitinglerine bugün Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde bulunan 19 bin kişilik kapalı spor salonunda yeniden başlıyor.

Binlerce Trump destekçisi spor salonunun dışında bir araya geldi. Destekçilerin çoğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü. Trump'ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide ise mitinge saatler kala Koronavirüs tespit edildi. Katılımcıların salona girişte ateşlerinin ölçülmesi için güvenlik noktası kurulurken, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany, bugün yaptığı açıklamada mitingde maske takmanın zorunlu olmayacağını ifade etmişti.

TIKLAYIN - Trump'ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide Koronavirüs tespit edildi

ETİKETLER

Tulsa Trump mitingTulsa TrumpTrump mitingTrumpDonald Trump
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24