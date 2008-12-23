Binlerce telefona iptal!

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü kaçak cep telefonu sattığı ileri sürülen bir şebekeye yaptığı operasyonda 9 bin 500 kaçak ve sahte cep telefonu ile aparatlarının ele geçirdi.
Şebekenin İMEİ arşivi de ele geçirildi. 100 binin üzerinde İMEİ numarası bulunurken bu numaraların kopyalandığı kaçak ve sahte cep telefonları da iptal edilecek. Polis, Telekomünikasyon Kurumu'na ele geçirdiği İMEİ numaralarını gönderecek, kurum da bu numaraların klonlandığı cep telefonlarını kapatacak.
Mali polis, kopya İMEİ numarası yükleyerek piyasaya kaçak ve sahte cep telefonu sürdüğü ileri sürülen bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 1 yıl süren takibin ardından polis operasyon düğmesine bastı. 10 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarla 55 şüpheli gözaltına alınırken ev işeri aramalarında da yaklaşık 9 bin 500 cep telefonu ele geçirildi.
Örgüt yönetici özel hastane ortağı
Polis şebekenin çalışma sistemini ve organizasyon şemasını da deşifre etti. Polisin tespitlerine göre örgüt lideri Selahattin G. ve M.K. Fatih'te bulunan özel bir göz hastanesinin ortağı Burak Telli'nin de örgütün dağıtım şebekesinin başında olduğu belirlendi. Telli'nin 2 kez cebren ırza geçme suçlamasıyla kaydı bulunduğu da öğrenildi. Şebeke lideri Selahattin G.'nin Çin yada Hong Kong'da kaçak cep telefonlarını ve Çin'de bazı üretim atölyelerinden de sahte cep telefonları temin ettiği belirlendi. Gündüz'ün Türkiye'den aldığı sipariş cep telefonlarını Türkiye'ye gönderdiği, toptancıların da bu cep teflonlarına kopya İMEİ numaralarını yükledikten sonra kuryeler aracılığıyla perakendecilere sattığı belirlendi.İMEİ arşivi ele geçirildiAraştırmalarını derinleştiren polis el konulan bilgisayarlarda yaptığı aramalarda da 100 binlerce İMEİ numarası ele geçirdi. Şebekenin bu İMEİ numaralarını kaçak ve sahte cep telefonlarına yüklemek için depoladıkları ortaya çıktı. Polis 100 binin üzerinde İMEİ numarasını Telekomünikasyon Kurumu'na bildirecek. Kurumda bu İMEİ numaralarının yüklü bulunduğu cep telefonlarının iletişimini kesecek. Bu sürecin 1 ayı bulacağı ön görülüyor.
İMEİ nasıl ele geçiriliyor?
Yetkililer İMEİ numaralarının ikinci el satılan cep telefonlarından taklit edilerek piyasa değeri yüksek kaçak telefonlara yüklendiği belirtti. Polis yetkilileri, IMEI numaraların 1 defadan fazla olamayacağını açıkladı.
İnternette İMEİ ticareti yapılıyor
Yetkililer bu İMEİ numaralarına internette bazı sitelerden de illegal olarak ulaşılabileceğini belirtiyor. Bazı sitelerde çalıntı banka hesap bilgileri gibi İMEİ numaralarının da toplu olarak satıldığı öğrenildi. İstanbul'daki 41 ile diğer illerde yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.