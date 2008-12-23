Binlerce telefona iptal!

Şebekenin İMEİ arşivi de ele geçirildi. 100 binin üzerinde İMEİ numarası bulunurken bu numaraların kopyalandığı kaçak ve sahte cep telefonları da iptal edilecek. Polis, Telekomünikasyon Kurumu'na ele geçirdiği İMEİ numaralarını gönderecek, kurum da bu numaraların klonlandığı cep telefonlarını kapatacak.Mali polis, kopya İMEİ numarası yükleyerek piyasaya kaçak ve sahte cep telefonu sürdüğü ileri sürülen bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 1 yıl süren takibin ardından polis operasyon düğmesine bastı. 10 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarla 55 şüpheli gözaltına alınırken ev işeri aramalarında da yaklaşık 9 bin 500 cep telefonu ele geçirildi.

Örgüt yönetici özel hastane ortağı

Polis şebekenin çalışma sistemini ve organizasyon şemasını da deşifre etti. Polisin tespitlerine göre örgüt lideri Selahattin G. ve M.K. Fatih'te bulunan özel bir göz hastanesinin ortağı Burak Telli'nin de örgütün dağıtım şebekesinin başında olduğu belirlendi. Telli'nin 2 kez cebren ırza geçme suçlamasıyla kaydı bulunduğu da öğrenildi. Şebeke lideri Selahattin G.'nin Çin yada Hong Kong'da kaçak cep telefonlarını ve Çin'de bazı üretim atölyelerinden de sahte cep telefonları temin ettiği belirlendi. Gündüz'ün Türkiye'den aldığı sipariş cep telefonlarını Türkiye'ye gönderdiği, toptancıların da bu cep teflonlarına kopya İMEİ numaralarını yükledikten sonra kuryeler aracılığıyla perakendecilere sattığı belirlendi.