Binlerce sporcu boğazı fethetti

T24- 23. Boğaziçi Kıtalararası Yarışları, yüzme, kano ve gondol dallarında İstanbul Boğazı'nda yapıldı.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) önderliğinde ve Samsung'un ana sponsorluğunda, iki kıta arasında düzenlenen dünyanın ilk ve tek yüzme organizasyonu olarak dikkati çeken yarışta, Türkiye ile birlikte 38 ülkeden binin üzerinde sporcu mücadele etti.



Kanlıca Vapur İskelesi'nden başlayan yüzme yarışında sporcular 3 grup halinde start alırken, yaklaşık 6,5 kilometrelik parkuru tamamlayarak, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde finiş gördüler.



Organizasyonun yüzme kategorisinde geçen yılın erkekler şampiyonu Hasan Emre Musluoğlu ile bayanlar şampiyonu Bulgar Mariya Zlatkova yine ilk sırayı aldı. Hasan Emre Musluoğlu 48,06'lık derecesiyle birinci olurken, 49,08'lik derecesiyle Bertuğ Coşkun ve 51,39'luk derecesiyle de Berk Özgür, Musluoğlu'nu takip etti.



Bayanlarda zirvedeki yerini korumayı başaran Bulgar sporcu Mariya Zlatkova 53,25'lik derece yaparken, 58,59'luk zamanıyla Deniz Eylül Kürklü ikinci, İrlanda'dan Linda Clarke ise 59,07'lik süresiyle üçüncü sırayı aldı.





Caner Ekin'in başarısı





Down sendromlu sporcu Caner Ekin, 23. Boğaziçi Kıtalararası Yarışları'nı tamamlayarak, bir ilke imza attı. Daha önce Ankara'daki Mogan Gölü'nü yüzerek geçen sporcu, İstanbul Boğazı'ndaki 6,5 kilometrelik parkuru da başarıyla tamamlamasını bilerek bunu başaran ilk down sendromlu sporcu olmayı başardı.



Yarış sonrası mutluluğunu dile getiren Caner Ekin, elde ettiği başarıdan dolayı mutluluğunu aktarırken, babası Savaş Ekin de oğlunun yetişmesine katkı sağlayan eğitmenlerine teşekkür etti.

Eski bakanlardan ve bu organizasyonda daha önce birçok kez yüzen Kürşad Tüzmen, Caner Ekin'i kürsüye çıkararak kendisine altın madalya verdi.





Yarışta bir diyaliz hastası





Diyaliz hastası olan ve hemodiyaliz tedavisi gören 56 yaşındaki Sedat Hepçakar, yüzme yarışına katılan isimler arasında bulundu. Yarışın son bölümünde akıntı nedeniyle yarışı tamamlayamayan ancak finişe çok yakın bir bölüme kadar gelen Hepçakar, Türkiye'deki diyaliz hastaları adına mücadele ettiğini vurgularken, ''Bu yıl acemiliğim nedeniyle bitiremedim ama gelecek yıl mutlaka finiş göreceğim'' ifadelerini kullandı.





Kano ve gondol yarışları da yapıldı





Organizasyon kapsamında geçmiş yıllarda düzenlenen kürek ve yelken yarışları bu yıl 23. Boğaziçi Kıtalararası Yarışları'nda yer almazken, yerlerine kano ve gondol yarışları konuldu.

Kanoda açık deniz tipi K1 (tekli) ve K2 (ikili) tipi tekneler mücadele etti ve bu yarış da Kanlıca İskelesi'nden başlayıp, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde sona erdi.

Ayrıca, İtalya Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 150. yılı etkinlikleri kapsamında, İtalya'nın Venedik kentiyle özdeşleşen gondol yarışları da ilk kez gerçekleştirildi. İtalya'dan getirilen 2 adet gondoldan birinde İtalyan, diğerinde Türk ekipleri yer alarak mücadele ettiler.



Kanlıca ile Kuruçeşme arasındaki yaklaşık 6 bin 500 metre uzunluğundaki parkurda, yüzücülerin emniyetinin sağlanması için deniz trafiğine kapatılmış olan İstanbul Boğazı'nda, müsabaka süresince mülki, askeri ve sivil toplam 50'yi aşkın gemi, bot ve deniz aracı görev yaptı.

Ayrıca, kıyıda 6 ambulans hazır bulunurken, yarış esnasında mücadeleyi bırakan sporculara ilk müdahaleleri hemen yapıldı.



Finiş alanındaki akıntı nedeniyle bazı sporcular varış iskelesini kaçırırken, akıntıya kapılan sporcular geri dönebilmek için büyük çaba sarf ettiler.

