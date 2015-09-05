Binlerce sığınmacı Avusturya'ya ulaştı



Almanya ve Avusturya'nın sığınmacıları kabul edeceğini taahhüt etmesinin ardından Macaristan'daki binlerce insan yürüyerek yollara düştü.

Sığınmacılar otobüslerle Macaristan-Avusturya sınırına getirildi, oradan yürüyerek yola devam ettiler. Avusturya tarafında sığınmacıları karşılayan yardımseverler su ve gıda maddeleri dağıttı.

Avusturya polisi gün içinde 10 bin sığınmacının Macaristan sınırını geçerek ülkeye girmesini bekliyor. Sabah saatlerinde 4 bin sığınmacının sınırı geçtiği belirtildi. 400 sığınmacının ise trenlerle Viyana'ya getirildiği kaydedildi.

Sınır bölgesindeki Nickelsdorf'tan da iki özel tren kaldırılacağı ve sığınmacıların Salzburg'a getirileceği açıklandı. Ancak sığınmacıların çoğu Almanya'ya gitmek istiyor. İnsanların burada yola devam edip Almanya'ya gitmek isteyip istemediklerine karar verebilecekleri kaydedildi.

Macaristan'dan tepki

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, kayıtsız sığınmacıların Macaristan'dan Avusturya sınırına nakledilmesinin AB'nin göç politikasının başarısızlığını gösterdiğini söyledi.

Szijjarto, “Olan şey, AB'nin başarısız göç politikası ve Avrupalı politikacıların sorumsuz açıklamalarının sonucudur” dedi.

Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ise sığınmacılar için Almanya'ya bir tren koridoru oluşturulması planlarını reddetti. Lajcak, “Slovakya hükümeti içerisinde böyle bir koridoru ele almadık” şeklinde konuştu.