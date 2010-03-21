Binlerce savaş karşıtı Washington'u teslim aldı

T24- ABD'nin başkenti Washington'da caddeleri dolduran binlerce savaş karşıtı gösterici, savaş yanlısı olarak gördükleri kurumların önlerine, Filistin, Afganistan gibi ülkelerin bayraklarına sarılı maket tabutlar bıraktı, ABD'nin eski başkan yardımcısı Dick Cheney'nin kuklasını parçaladı.



Irak'ın işgalinin 7'nci yıldönümü nedeniyle Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Parkı'nda toplanan göstericiler, Beyaz Saray'ın önünde, "Özgür Filistin", "Savaştan çıkar sağlayanlar Amerika'nın yüz karası" ile üzerinde "oBomBa" yazan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın resmi bulunan pankartlar açtı, plastik bidonlarla ritim tuttu.



Daha sonra şehir merkezine yürümeye başlayan protestocular, ellerinde "Bush Hemen Yargılansın", "Askerlerimiz Geri Getirilsin", "Bu Bizim Savaşımız Değil" gibi pankartlar ve maket tabutlar taşıyarak, savaş karşıtı sloganlar attı. Protestocular arasında Irak ve Afganistan'da ölen bazı Amerikan askerlerinin aileleri ve çocukların yanı sıra yürümekte zorlanan yaşlılar da yer aldı. Bazılarının, savaşlarda hayatlarını kaybeden yakınlarının resimlerini taşıdığı görüldü.



Savaşa destek vermekle suçladıkları Halliburton, The Mortgage Bankers Association ve Washington Post gibi şirket ve kuruluşların önüne gelen protestocular, buralara, Afganistan, Irak ve Filistin gibi ülkelerin bayraklarının sarılı olduğu maket tabutlar bıraktı.



Daha sonra, ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in kukla maketini çıkaran protestocular, kuklanın başını gövdesinden ayırıp yere attı ve tekmelediler.

Protestocular, Irak ve Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerinin bir an önce geri çekilmesi çağrısında bulundu.





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Herhangi bir şiddet olayının yaşanmadığı gösteride, Beyaz Saray'ın önüne dönen protestocuların çamur ve büyük kalıplarla "Irak gazileri savaşa karşı" yazmaya yeltenmesi üzerine, polis Beyaz Saray çitinin önündeki kaldırımın bir bölümünü kapadı. Bunun üzerine göstericiler, yanlarına getirdikleri kovaların içindeki çamurla mesajı caddeye yazdı.

Gösteride konuşma yapanlar arasında yer alan, Irak savaşında oğlunu kaybeden savaş karşıtı ünlü eylemci Cindy Sheehan, polisin kapattığı kaldırımdan Beyaz Saray'ı göstererek, hoparlörle "bu savaş suçlusunu tutuklayın" diye bağırdı. Obama'yı kastederek, "Beyaz Saray'daki bu savaş suçlusuyla balayı bitti mi?" diye soran Sheehan, "boş binalara yumruklarını sıkmaktan daha fazlasını yapmaları gerektiğini" belirtti.

Gösterinin ardından, Sheehan'in da aralarında bulunduğu en az 8 kişi gözaltına alındı. Sheehan, Irak savaşının ilk yıllarında eski ABD Başkanı George W. Bush'un Teksas'taki çiftliğinin yakınında uzun süre kamp kurarak medyanın ilgi odağı olmuş, ABD'de savaş karşıtı hareketin sembolü haline gelmişti.

ABD'nin eski Adalet Bakanı Ramsey Clark da yaptığı konuşmada, ABD Adalet Bakanlığına, Irak savaşını başlatan yetkilileri soruşturması çağrısında bulundu.

Gösteri sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Müslüman Amerikan Toplumu (MAS) adlı vakfın başkanı Mahdi Bray de, denizaşırı savaşlara yollanan tüm Amerikalı askerlerin evlerine dönmesinin sağlanması çağrısında bulundu.

Bray, "Amerikalıların savaşlara trilyonlarca doların harcanmasını ve başka ülkelerin halklarına saldırılmasını istemediğini" söyledi.