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Spor

Binlerce sarı lacivertli taraftar, Alex için D&R'a akın etti

Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU - Mesut IŞIK / İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçeli efsane futbolcu Alex de Souza, D&R tarafından İstanbul'da taraftarlarla buluşturuldu

15 Mart 2018 00:12

Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU - Mesut IŞIK / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçeli efsane futbolcu Alex de Souza, D&R tarafından İstanbul\'da taraftarlarla buluşturuldu. Emaar Square Mall içinde yer alan D&R mağazasındaki kitap imza töreni öncesinde binlerce futbolsever Alex de Souza\'yı görebilmek için AVM\'nin içinde uzun kuyruklar oluşturdu. Alex\'in biyografisinin anlatıldığı kitabı imzalatmak ve Brezilyalı yıldızı görmek için sabahın erken saatlerinde AVM\'ye gelerek uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlar ile AVM\'yi inletti. Sadece Fenerbahçeli taraftarlar değil, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaraylı taraftarlar da Alex için D&R mağazasına akın etti.
Fenerbahçe\'nin efsane kaptanı Alex de Souza, saatler öncesinde gelen taraftarlarla D&R Emaar Square Mall mağazasında buluştu. Sevgi seli karşısında Alex duygulu anlar yaşarken herkesle yakından ilgilendi. Engelli vatandaşları kırmayan Alex onlara imza dağıttı. Yoğun ilgi nedeniyle olumsuz durum yaşanmaması adına Alex imza gününü planlanandan erken bitirdi ve unutulmaz anılarla AVM\'den ayrıldı. 

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Alex\'in imza töreninden detaylar
- Genel detaylar

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