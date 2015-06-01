Binlerce sağlık çalışanı, doktor Kamil Furtun için sokağa indi

Türk Tabipler Birliği, Dr. Kamil Furtun'un öldürülmesi üzerine bir açıklama yaparak, 1 Haziran Pazartesi günü iş bırakacaklarını açıkladı. Türkiye genelinde Furtun'un ölümüne olan tepki büyürken, başta Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi olmak üzere Tokat, Kayseri ve Malatya dahil ülke genelinde hastanelerde 15'er dakikalık eylem yapıldı. Furtun'un arkadaşları üzerinde Furtun'un fotoğrafının olduğu tişörtleri giydi.

Mesai arkadaşları iş bıraktı

DHA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığının "Şifa veren ele vefa organizasyonu" kapsamında, Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinde 09.00 ile 09.15 saatleri arasında 15 dakika boyunca hasta bakımına aciller dışında ara verildi.

Hastane önünde doktorlar, üzerinde Op. Dr. Kamil Furtun'un fotoğraf baskısının bulunduğu tişörtleri giyerek toplandı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Opr. Dr. Furtun'un mesai arkadaşları duygulu anlar yaşadı. Furtun'un hastanede kullandığı oda ve odaya ulaşan koridor çiçeklerle süslendi. Eylemde bir açıklama yapan Samsun Sağlık İl Müdürü Yusuf Köksal, Türkiye'de güçlü yarınlara daha sağlıklı bir toplum temelinde ulaşılabilmesi adına hekiminden, hemşiresinden eczacısına, teknisyeninden memuruna kadar yaklaşık 700 bin kişilik bir ailenin mensubu olduklarını söyledi.

Son günlerde şiddetin manidar bir şekilde gündem oluşturduğunu belirten Köksal, "Maalesef değerli meslektaşımız Op. Dr. Kamil Furtun'un görevi başında vahşice katledilmesiyle farklı bir boyut kazanan saldırılardan, 'sağlık ve şiddet' kelimelerinin sıkça yan yana anılıyor olmasından derin bir endişe duymaktayız. Şifa sunan ellerin sahipleri, her gün yastığa başını koyarken sağlımız için aldığı kararları şöyle bir gözden geçirip, vicdanını rahatlatmadan gözlerini kapamıyor, bundan emin olunuz. Ne var ki üst üste yaşanan olaylar sizlerin evlatları olan sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu neredeyse tüketme noktasına getirmiş durumdadır" dedi.

Hastane önündeki iş bırakma eylemine Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mehmet Dursun Mehel, Samsun Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kasapoğlu da katıldı.

Eyleminin ardından doktorlar hastaneye dönerken, Samsun Tabip Odasına bağlı hekimlerin saldırıya tepki için Samsun'da acil servisler hariç iki gün boyunca iş bırakacakları belirtildi.

Furtun'un mesai arkadaşları 15 dakika iş bıraktı, diğer yandan Furtun'un hastanede kullandığı oda ve odaya ulaşan koridor çiçeklerle süslendi.

Bağcılar'da da sağlık çalışanları iş bıraktı

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları, Samsun’da geçtiğimiz gün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Op.Dr.Kamil Furtun için iş bırakarak hastane bahçesinde toplandı. Burada öldürülen doktor Kamil Furtun için çalışanlar saygı duruşunda bulundu. Programa katılan sağlık bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr.Eyüp Gümüş, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir açıklama yaptı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösteren Gümüş, öldürülen doktor Kamil Furtun’un Samsun’da sevilen bir doktor olduğunu hatırlatarak, "O, Samsun’un en çok ameliyat yapan göğüs cerrahıydı. En riskli vakaları yapıyordu. Arkasında binlerce hastası olan bir hekimdi. Hastaneyle hiçbir sorunu yoktu. Hastanenin abisiydi. Bu kadar sevilen bir kişiyi, bir kahpe geliyor ve katlediyor. Biz bu olayın arka planını takip edeceğiz" dedi.

Hastanelerde artık güvenlik önlemlerinin arttırılacağını belirten Gümüş, "Silahlı bir kişinin hastanelerimize girmesini istemiyoruz. Bu konuda güvenlik limitleri üst düzeye çıkarılacaktır. Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun" diye konuştu.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 dakikalık eylem

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, silahlı saldırıda öldürülen Op. Dr. Kamil Furtun için 15 dakikalık iş bırakma eylemi yaptı. Türkiye genelindeki sağlık çalışanları, Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahı Op.Dr. Kamil Furtun’un silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etmek için eylem yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil servis dışındaki çalışanlar saat 09.00’da hastane bahçesinde toplandı. Sağlık çalışanlarına hastalar ve hasta yakınları da destek verdi. Silahlı saldırıyı protesto eden topluluk saygı duruşu yaptı. Sağlık çalışanları adına basın açıklaması yapan hastane yöneticisi Prof. Dr. Hakan Güven, şunları söyledi: "Biz sizlerin sayesinde varız, sizlerin duaları ve desteğiyle ayaktayız. Mesleğimizi icra ederken kin, nefret ve şiddetin diliyle karşımıza çıkanlara en büyük dersi ancak ve ancak hep birlikte verebiliriz. Unutmayalım ki, insan hayatını hiçe sayacak kadar vahşileşen bu çirkin durumun sadece yasal düzenlemelerle sıfır noktasına getirilmesi beklenemez. Bu nedenledir ki; şifa veren eller sizlerden kendilerini anlayan yürekler istiyor."

Sağlık çalışanları yapılan basın açıklamasının ardından görevlerinin başına döndü.

Malatya'da eylem

Malatya Devlet Hastanesi poliklinikler önünde bir araya gelen sağlık çalışanları Furtun'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Burada konuşan Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Hilmi Ataseven, ülkenin yarınlara daha sağlıklı bir toplum temelinde ulaşabilmesi adına, hekiminden ebe ve hemşiresine, eczacısından teknisyenine ve memuruna yaklaşık 700 bin kişilik çalışanlarıyla, sağlık için emek veren büyük bir ailenin mensupları olduklarını söyledi.

Ataseven, "Son günlerde manidar bir şekilde gündem oluşturan ve maalesef değerle meslektaşımız Opr. Dr. Kamil Furtun'un görevi başında vahşice katledilmesiyle farklı bir boyut kazanan saldırılardan 'Sağlık ve Şiddet' kelimelerinin sıkça yan yana anılıyor olmasından evlatlarınız olarak derin bir endişe ve üzüntü duymaktayız" dedi.

Mesleği icra ederken kin, nefret ve şiddetin diliyle karşılarına çıkanlara en büyük dersi ancak ve ancak hep birlikte verebileceklerini kaydeden Ataseven, insan hayatını hiçe sayacak kadar vahşileşen bu çirkin durumun sadece yasal düzenlemelerle sıfır noktasına getirilmesinin beklenemeyeceğini söyledi. Ataseven, "Şifa veren eller sizlerden kendilerini anlayan yürekler istiyor. Şiddeti ve vahşeti reva gören canavarlar kadar, yaşanan şiddet olayları üzerinden hesap yapıp, insani duyguları istismar edenlere karşı da tüm halkımızı ve sağlık çalışanlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Nail Umay da bundan önce almış oldukları birçok tedbire rağmen sağlık çalışanlarına yönelik şiddetti istedikleri noktalara getiremediklerini belirtti.

Amaçlarının bu şiddeti basın ve halkın desteğiyle, el birliğiyle en kısa zamanda ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Umay, şunları kaydetti: "Unutmayın ki bizler sizin için gerekli olan tüm sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vermeye gayret ediyoruz. Bize yönelik yapılan şiddette ise sizlerin desteği olmadan bu problemi ortadan kaldırmamız da mümkün olmayacak. Bu nedenle öncelikle basın mensuplarımızın bu konuda duyarlılık göstermesini, halkımızın, hastalarımızın bu konuda gerekli duyarlılığı göstermeleri ve bize destek olmanızı istiyoruz. Sizlerle birlikte varız ve şiddeti de sizlerle birlikte yeneceğiz. Sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşıyız ve desteğinizi bekliyoruz."

Kayseri'de eylem

Kayseri'de de Furtun için sağlık çalışanları 15 dakika hizmet vermedi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler önünde toplanan doktorlar adına açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. İbrahim Özcan, Samsun'da hayatını kaybeden Furtun'a yapılan saldırıyı kınadı. Yaşanan olayın kendilerini üzdüğünü belirten Özcan, "Bizlere güvendiniz, büyüttünüz, okuttunuz, sağlığınızı emanet ettiniz. Her biriniz ailesinde sağlık çalışanı olarak hizmet edenler bulunmaktadır. Bizler de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkabilmek, sizlerin güvenini ve emeğini boşa çıkarmamak adına gece gündüz demeden çalışıyor, ter döküyoruz" dedi.

Üst üste yaşanan olayların sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu tükenme noktasına getirdiğini vurgulayan Özcan, şöyle devam etti: "Farklı şehirlerde sağlık çalışanlarımız katledildi. Bir sağlık çalışanının şiddete uğradığında hepimizin canı acıyor. Meslektaşlarımızın gelecek umudu, yaşam sevinci motivasyonunu öldürüyor. Sizi muayene ve ameliyat eden eli kırılıyor. Hastalarımızı tedavi eden, ağrılarımızı dindiren, şifaya sebep olan eller mübarektir. Halka hizmet eden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın öfkeyi değil, teşekkürü hak etmektedir. Nice hayatlar kurtaran doktorlarımızın hayatları karşısında da lütfen saygımızı ve nezaketimizi kaybetmeyelim. Bu nedenle şifa veren eller sizlerden kendilerini anlayan yürekler istiyor."

Tokat'ta eylem

Tokat'ta da Furtun'un meslektaşları arkadaşlarının silahlı saldırı sonucu ölmesini protesto etti.

Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık çalışanları adına konuşan Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Mehmet Erşan, Türkiye'nin güçlü yarınlara daha sağlıklı bir toplum temelinde ulaşabilmesi adına, hekiminden ebe ve hemşiresine, eczacısından teknisyenine ve memuruna yaklaşık 700 bin kişilik çalışanıyla sağlık için emek veren büyük bir ailenin mensupları olduklarını söyledi. "Sağlık ve Şiddet" kelimelerinin sıkça yan yana anılıyor olmasından endişe ve üzüntü duyduklarını belirten Erşan, "Bizlere güvendiniz, okuttunuz, büyüttünüz ve sağlığınızı emanet ettiniz. Bizler de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkabilmek, sizlerin güvenini ve emeğini boşa çıkarmamak adına gece gündüz demeden çalışıyor, ter döküyoruz. Sizlere geçmiş yıllarla mukayese edilemeyecek nitelikte, gelişen tıp teknolojilerinin en iyi ürünleriyle donatılmış sağlık tesislerimizde hizmet vermekteyiz" dedi.

İnsani duyguları istismar edenlere karşı da tüm halkı ve sağlık çalışanlarını dikkatli olmaya çağıran Erşan, Furtun'a yapılan silahlı saldırıyı kınadıklarını söyledi. Sağlık çalışanları konuşmanın ardından ölen meslektaşları için dua etti.

Hasta bakımına 15 dakika ara veren sağlık çalışanları konuşmaların ardından görevlerine döndü.

Bağcılar'da sağlık çalışanları iş bıraktı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Eyüp Gümüş, hastanelerde güvenlik önlemlerinin arttırılacağını söyledi. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, Samsun'da geçtiğimiz gün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Op.Dr.Kamil Furtun için iş bırakarak hastane bahçesinde toplandı. Burada öldürülen doktor Kamil Furtun için çalışanlar saygı duruşunda bulundu. Programa katılan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr.Eyüp Gümüş, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösteren Gümüş, öldürülen doktor Kamil Furtun'un Samsun'da sevilen bir doktor olduğunu hatırlatarak, “O, Samsun'un en çok ameliyat yapan göğüs cerrahıydı. En riskli vakaları yapıyordu. Arkasında binlerce hastası olan bir hekimdi. Hastaneyle hiçbir sorunu yoktu. Hastanenin abisiydi. Bu kadar sevilen bir kişiyi, bir kahpe geliyor ve katlediyor. Biz bu olayın arka planını takip edeceğiz" dedi.

Hastanelerde artık güvenlik önlemlerinin arttırılacağını belirten Gümüş, “Silahlı bir kişinin hastanelerimize girmesini istemiyoruz. Bu konuda güvenlik limitleri üst düzeye çıkarılacaktır. Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun" diye konuştu.