Binlerce öğrenci ALES'te ter döktü

T24 - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yapıldı.





ALES, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Van hariç diğer il merkezleri ile Lefkoşa ve Bişkek'te düzenlendi.





Sınav saat 09.30'da başladı ve 180 dakika sürdü. Sınavda adaylara, sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulandı.





Adaylar sınav sonuçlarını TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.





Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olacak.





