Binlerce Maltepeli Sevgi Sofrası'nda buluştu 

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Belediyesi tarafından İdealtepe’de düzenlenen iftara katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ramazan sevgidir, kardeşliktir, birliktir. Sofranızda ne varsa olmayanlarla lütfen paylaşınız. Çorbayı siz için, yemeği başka arkadaşınıza verin” dedi.

Maltepe Belediyesi, sevgi sofrasını bu kez İdealtepe Mahallesi’nde kurdu. Dostluğun ve kardeşliğin ayı Ramazan kapsamında kurulan sofrada 3 bin kişi, dualarla orucunu açtı. İftar öncesi ve sonrasında, eski Ramazan eğlenceleri gerçekleştirildi. Nedim Çağlar’ın meddah gösterisinin ardından, illüzyonist Burak Parlı sahne aldı. Neşe-i Muhabbet ekibi de, orta oyunu performansıyla büyük beğeni topladı. Gecede, vatandaşlara Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır dağıtıldı.

“AMAÇ BİR ARADA OLMAK, BİR OLMAK”

İdealtepe’de düzenlenen iftar öncesi bir konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, iftara katılanları duygulandırdı. Ramazan’ın önemine değinerek konuşmasına başlayan Ali Kılıç, “Bütün İslam aleminde bu akşamlar çok önemli ve değerlidir. Maltepe’de Türkiye’nin dört bir yanından gelen hemşerilerim; Tokat’tan, Rize’den, Trabzon’dan, Ordu’dan, Samsun’dan, Erzincan’dan, Sivas’tan gelen bütün hemşerilerim, burada birliği ve dirliği sembolize ediyorlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ola ki eksiğimiz oldu, ola ki yanlışımız oldu, hepinizden peşinen özür diliyorum. Kolay değil bu organizasyonlar. Amaç burada yemek yemek değil, amaç bir arada olmak, bir olmak, diri olmak, dosta düşmana birliğimizi göstermek değil mi?” diye konuştu.

“ÇORBAYI SİZ İÇİN, YEMEĞİ BAŞKA ARKADAŞINIZA VERİN”

Başkan Kılıç konuşmasında, Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan Mehmetçiğe de değinerek, “Siz burada, bu çınar ağaçlarının altında, yemyeşil bir ortamda, sofranızda iftarınızı açmak için beklerken, bugün Türkiye’nin birçok şehrinde, hatta sınırda 18-20 yaşlarındaki Mehmetçiklerimiz, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü için, bizim güvenliğimiz için, canlarını siper ediyor. O nedenle sakın ola ki alınma yok, gönül koymak yok. Ramazan sevgidir, kardeşliktir, birliktir. Sofranızda ne varsa olmayanlarla lütfen paylaşınız. Çorbayı siz için, yemeği başka arkadaşınıza verin. Çorbayı siz alıp, suyu başka arkadaşınızla paylaşacaksınız ki güzellik olsun. Bu duygularla hepinizin Ramazan ayını bir kez daha kutluyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın inşallah. Rabbim bedenlerinizden sağlığı, yüreklerinizden sevgiyi eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi Kubbealtı Salonu’nda Demokrat Parti Maltepe İlçe Teşkilatı üyelerine, Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda da inanç turuna katılan kadınlara iftar verildi.

(FOTOĞRAF)