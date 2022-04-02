Binlerce kişinin dolandırıldığı Thodex vurgunu için hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve Arnavutluk’a kaçan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede birçok detay ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Arzu Kaya imzalı habere göre, 21 şüpheli, 2 bin 27 mağdurun yer aldığı iddianamede vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İddianameye göre, Faruk Fatih Özer liderliğinde kurulan "thodex.com" isimli internet sitesi üzerinden hesap açan mağdurların hesapları bloke edildi ve uzun süre hesaplarına giremedi. Kullanıcıların para çekme talepleri de yerine getirilmedi. "Sistemde bakım çalışması var" denilerek müşteriler oyalandı. Daha çok yatırımcı çekebilmek ve sisteme daha fazla para girişi sağlamak için reklamlarında ünlü isimler oynatıldı.