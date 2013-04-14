Binlerce kişi 'Yorum' konserinde buluştu

Grup Yorum üyelerinin Bakırköy Halk Pazarı'nda organize ettiği ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Bağımsız Türkiye" konserini izlemek isteyenler öğlen saatlerinde konserin yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na geldi.

Konser alanına "Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye" yazılı bir pankart asılırken, binlerce kişinin katıldığı konsere gençler yoğun ilgi gösterdi. Konsere katılanlar Grup Yorum'un şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

Grup Yorum'un söylediği bazı şarkılara; Adile Yadırgı, Sinan Tuzcu, Dolunay Soysert, Derya Alabora, Mehmet Aksoy, Bülent Emrah Parlak, Işıl Özgentürk, Hüseyin Turan, Ayla Yılmaz, Efkan Şeşen, Barış Atay, Eşber Yağmurdereli, Yaşar Kurt, Derya Petek, Apolas Lermi, Cahit Berkay, Erdal Bayrakoğlu, Grup Abdal, Hakan Yeşilyurt, Karmate, Marsis, Nejat Yavaşoğulları, Niyazi Koyuncu, Gizem Soysaldı, Hüseyin Karabey, Okşan Dede, Sadık Gürbüz, İsmail Hakkı Demircioğlu, Selçuk Balcı, Suavi, ve Yasemin Göksu eşlik ederken, Genco Erkal da okuyacağı şiirlerle sahnede yer aldı.