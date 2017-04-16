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Ekonomi
BBC Türkçe

Binlerce kişi Trump'ın vergi beyanı için yürüdü

Trump destekçileri ve karşıtları arasında çıkan çatışmalar yüzünden en az 21 kişi gözaltına alındı

16 Nisan 2017 14:01

ABD'de en az 150 noktada gerçekleştirilen gösterilerde binlerce kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın ne kadar vergi ödediğini açıklamasını talep etti.

Trump, başkanlık kampanyası sırasında vergi beyannamesini açıklamayarak geleneklerin aksi yönünde hareket etmişti.

ABD başkanlarının vergi ödemelerini açıklaması zorunlu olmasa da Trump'ın iş adamı geçmişinden dolayı vergi beyannamesini açıklaması talep ediliyor.

Gösteriler sırasında özellikle Trump destekçileri ve karşıtları arasında çıkan çatışmalar yüzünden en az 21 kişi gözaltına alındı.

California eyaletinin Berkeley şehrinde düzenlenen gösterilerde polisin eylemcilere biber gazı ile müdahale ettiği görüldü.

Protestoların zamanlaması ABD vatandaşlarının vergi ödemelerini gerçekleştirmes, gereken Nisan ayının ortasına denk getirildi.

bir belge yayınlamıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, vergi belgelerinin yayınlanmasının yasa dışı olduğu belirtilmişti.

Başkent Washington DC'deki eylemlere katılan Chuck Wash adlı gösterici, "Yatırımlarını, bağışlarını ve nelere karıştığını öğrenmemiz bence çok önemli" dedi.

Eylemlerin düzenlenmesi fikri, hukuk hocası olan Jennifer Taub'dan geldi.

Başkan'ın danışmalarından Kellyanne Conway'in Trump'ın vergilerinin açıklanmamasına "insanların umursamamasını" sebep olarak göstermesi üzerine Taub Twitter'dan eylem çağrısı yaptı.

Taub, Ocak ayında yaptığı çağrıya destek verilmesi sayesinde ülke çapında eylemlerin düzenlenmesine çok şaşırdığını söylüyor.

Taub, bu eylemlerin amacının sadece Trump'ın vergi beyannamesiyle ilgisi olmadığını, 'adaletli bir vergi sistemi' talebi olduğunu da dile getiriyor.

Göstericiler #showusyourtaxes 'Bize vergilerini göster' etiketini kullanırken Trump'ın destekçileri de sosyal medyadan Amerikan Başkanı lehine tweetler attı.

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