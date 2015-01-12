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Dünya

Binlerce kişi sokağa çıkarken 'pantolon giymeyi unuttu'

New York'ta başlayan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' eylemi kısa sürede dünyanın pek çok kentine yayıldı

12 Ocak 2015 17:41

ABD'de düzenlediği ilginç eylemlerle adını duyuran 'Improve Everywhere' tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliği, New York'ta büyük ilgi gördü. Kış ortasında iç çamaşırları ile metrolarda seyahat edip, sokaklarda dolaşan eylemciler, kendilerini izleyenlerin şaşkınlık dolu bakışlarına aldırmadan, pantolonsuz eylemlerini gerçekleştirdi; neden pantolon giymedikleri sorulduğundaysa esprili yanıtlar verdi.

Nafiz Albayrak'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, etkinliğin çıkış yeri New York olmasına karşın, kısa sürede 26 ülke ve 60 kentte aynı anda düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde sosyal medya üzerinden haberleşen binlerce eylemci, önceden belirledikleri metro hatlarındaki trenlere bindikten sonra ya da istasyonlarda pantolonlarını çıkararak yolculuk etti.

 

 

'Pantolon giymeye zaman kalmadı'

 

New York'ta belirlenen 7 ayrı noktada buluşan binlerce kişi Manhattan'daki çeşitli metro hatlarına pantolonsuz binerek yolculuk etti. Metrodaki diğer yolcuların ilginç bakışları altında hiçbir şey olmamışçasına yolculuk eden yarı çıplak yolcular ilginç görüntüler oluşturdu.

Pantolonsuz eylemciler, kendilerine yöneltilen sorulara, "Pantolonumu giymeyi unuttum", "Evden aceleyle çıktım; pantolon giymeye zaman kalmadı", "Küresel ısınmayı protesto ediyorum" gibi esprili yanıtlar verdi.

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