Binlerce kişi kaplanla yarışmak için kuyrukta!

ABD’de bir hayvanat bahçesi ziyaretçilerine kaplanlarla yarışma fırsatı veriyor. Kaplanlara karşı savaşmak isteyen yüzlerce kişi oyuna katılmak için Facebook üzerinden başvuruyor.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Busch Gardens hayvanat bahçesi ziyaretçileri kaplanlarla ip çekme yarışı yapıyor.

Yüzlerce kişinin kapısında sıra olduğu hayvanat bahçesinde bir yarışa dönüşen “kaplanla ip çekme’ oyunu bir halatla oynanıyor.

Hayvanlar aleminin en güçlülerinden olan kaplanlar kendilerine uzatılan halatı çekerken kafesin dışındaki ziyaretçi kaplanla güç yarıştırmaya başlıyor.

Bugüne kadar hayvanat bahçesinin Facebook sayfasına koyduğu davete binlerce kişinin “evet” dediği belirtildi.