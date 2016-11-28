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Dünya
Deutsche Welle

Binlerce kişi Halep'ten kaçıyor

Suriye’de rejim birlikleri, Halep’in isyancıların kontrolündeki bölgeleri geri almak için ilerlemeye devam ediyor. Şiddetli çatışmalar nedeniyle 10 bine yakın sivilin kentten kaçtığı bildirildi.

28 Kasım 2016 13:58

Şam yönetimine bağlı ordu ve müttefiklerinden oluşan birliklerin, pazar günü Halep'in isyancıların kontrolündeki üçüncü bölgeyi de kontrol altına aldığı duyuruldu.

Suriye devlet televizyonu Hanano, Cebel Bedru'nu ardından El Sahur semtinin de tamamen rejim birliklerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu. Rejim birlikleri ile isyancı gruplar arasındaki şiddetli çatışmalar sürerken, yaklaşık 10 bin sivilin kentten kaçtığı bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü Başkanı Rami Abdulrahman "İsyancı gruplar, ellerindeki bölgenin yüzde 30'unu kaybetti” açıklamasını yaptı.

Rahman: 2012'den bu yana en büyük göç

Rahman açıklamasında, Suriye ordusunun kentin kuzeyinde büyük bir bölgeyi yeniden geri aldığını, ilk 24 saat içinde kaçan 4 bin sivilin sayısının pazar akşamı 10 bine yaklaştığını duyurdu. Abdulrahman ayrıca bunun 2012 yılından bu yana Halep'ten en büyük göçün olduğunu belirtti.

Ülkenin en önemli ikinci kenti Halep'te çatışmalar aylardır devam ediyor. Aylardır, kentte sıkışıp kalmış yaklaşık 250 bin sivile yardım gönderilmeye ve sivillerin tahliye edilmelerine çalışılıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, yaklaşık 10 bin sivilden 6 bine yakınının Kürtlerin kontrolündeki bölgelere kaçtığı bilgisini verdi.

Örgütün Suriye genelinde büyük bir haber alma ağı bulunuyor ancak ulaştırdığı bilgiler teyit edilemiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SuriyeHalepHanano Cebel Bedru SahurHakları GözlemBaşkanı Rami AbdulrahmanKürtlerinDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/GA/HS

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