Binlerce kişi G7'yi protesto etti

Münih kentinde toplanan yaklaşık 34 bin kişi "TTIP'i durdur - İklimi kurtar - Yoksullukla mücadele et" sloganıyla Almanya'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ni protesto etti. Eleştirilerin odağında ABD ile Avrupa arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması vardı.

Transatlantik Serbest Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'na (TTIP) karşı çıkan eylemciler, "Açlıktan ölen her çocuk, cinayete kurban gitmiştir", "Yes we can - TTIP'i durdur" yazılı pankartlar taşıdı. Bazı eylemciler de G7 Zirvesi'ne katılacak liderlerin maskelerini taktı.

Eyleme sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nden politikacılar da katılarak destek verdi. Eyleme katılım sıcak havaya rağmen yüksek oldu. Yaklaşık 34 bin kişinin toplandığı protesto gösterisi sırasında yaklaşık 3 bin polisin görev yaptığı açıklandı.

Protesto kampı hazır

7-8 Haziran tarihlerinde Bavyera Eyaleti'ndeki Elmau Şatosu'nda düzenlenecek eylem sırasında protesto göstericileri için bir kamp alanı da oluşturuldu. Küreselleşme karşıtlarının zirve boyunca kamp çevresinde eylemler düzenlemeleri bekleniyor.

Bu nedenle zirvenin yapılacağı bölgede Alman polisi geniş güvenlik önlemleri aldı. Kampa aşırı solcu otonomların da geldiğini belirten polis sözcüsü denetimlerin artırıldığını ifade etti. Zirve boyunca yaklaşık 19 bin polis Elmau Şatosu çevresinde görev yapacak. Bunlardan 17 bini Almanya'da, 2 bini de Avusturya'nın Tirol bölgesinde konuşlandırılacak.

Zirve gündemi

Zirveye ABD, Kanada, Japonya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya'nın devlet ve hükümet başkanları katılacak. "Yarını düşün, ortak hareket et" başlığı ile düzenlenecek olan zirveye Tunus, Nijerya ve Irak'ın devlet ve hükümet başkanları da davetli.

Zirveden somut sonuçlar çıkmasını bekleyen ev sahibi Başbakan Angela Merkel, uluslararası toplumun Ebola salgınında geç hareket ettiğini ve bunun değişmesi gerektiğini dile getirdi. Zirvede iklimin değişmesine karşı alınacak önlemler, ticaretin dünya genelindeki standartları ve sağlık sisteminin güçlendirilmesi gibi konular masaya yatırılacak.