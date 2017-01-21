Binlerce kadın Trump'a karşı sokağa çıktı!

ABD ve dünyanın 673 noktasında yaklaşık 2 milyonu aşkın kadın, cinsiyetçi, ötekileştiren söylem ve politikalara karşı sokağa çıktı. Kadın Yürüyüşleri (Women’s March Global, WMG), ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın yanı sıra tüm dünyada artan popülist aşırı sağı de protesto edildi. Yürüyüşler aynı zamanda, dünyaya kadın haklarını savunmak için bir çağrı oldu.

Yürüyüşler, Donald Trump’ın söylemleriyle “Kendini tehdit edilmiş, canavarlaştırılmış ve korkmuş hisseden” kimliklerle, Müslümanlarla, LGBTİ’lerle, yerli Amerikalılarla, siyahlarla, Latinlerle, engellilerle ve cinsel şiddet mağdurlarıyla dayanışmayı amaçlıyor. Kadınlar tarafından düzenlenen yürüyüşler, herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

Dün Trump'ın başkanlık yemini törenine ev sahipliği yapan Washington bugün de yürüyüşlerin merkezini oluşturdu. Tüm dünyadaki protestolara ön ayak olan Washington yürüyüşünün organizatörleri, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması sonrası katılımcı kadınların "acı ve korku içinde" olduğunu söylüyor.

Başkentteki gösterilere 200 bin civarında kişinin katıldığı açıklandı. Katılmcılar arasında dünyaca ünlü isimler de yer aldı.

Ugly Betty isimli dizi ile ünlenen oyuncu America Ferrera, "Başkan Donald Trump ile her birimiz tehdit altındayız" şeklinde konuştu.

Madonna da sahne aldı

Washinton'daki gösterilerde sürpriz şekilde şarkıcı Madonna'da sahne aldı. John Kerry de gösterilere destek verenlerden oldu.

Washington'ın kadın belediye başkanı Muriel Bowser, protesto etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Yönetimin bize yapacağı en iyi şey bizi yalnız bırakmak olacaktır" dedi.

ABD başkanlık seçimlerini Donald Trum'a kaybeden Hillary Clinton da protestoya Twitter hesabında yayınladığı bir mesajla destek verdi. Clinton, "karşı çıkmak, konuşmak ve değerlerimiz için yürümek her zamankinden önemli" ifadesini kullandı.

Washington metrosunun açıklamasına göre, protesto gününde kentte 275 bin sefer yapıldı.Bu rakam cuma günü Donald Trump'ın yemin töreninde, 193 bin olarak açıklanmıştı.

Protesto yürüyüşüne Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya'nın yanında Bangkok gibi Asya ülkeleri de destek verdi.

Cuma günü yemin ederek görevine resmen başlayan Donald Trump, ilk başkanlık gününde, Washington Ulusal Katedrali'nde bir dinsel törene katıldı.

Trump sonrasında ise CIA'in (ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı) merkezini ziyaret etti.

GALERİ: Dünya çapında binlerce kadın sokağa çıktı, protestoların hedefinde Trump var!

Washington'ın kadın belediye başkanı Muriel Bowser, protesto etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Yönetimin bize yapacağı en iyi şey bizi yalnız bırakmak olacaktır" derken; 8 Kasım’a gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Trump karşısında hezimete uğrayan Demokrat Parti’nin Başkan Adayı Hillary Clinton da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Karşı çıkmak, konuşmak ve değerlerimiz için yürümek her zamankinden önemli” ifadelerini kullandı.

ABD saatiyle 19.00’da başlayan yürüyüşün ardından, Washington DC’de bir de miting düzenlenecek.

İngiltere'de de geniş katılım

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce katılımcı, Amerika Büyükelçiliği'nden Trafalgar Meydanı'na kadar yürüdü, Washington'daki yürüyüşe destek verdi.

Londra'daki protesto yürüyüşüne kentin ilk müslüman belediye başkanı Sadiq Khan da katıldı.

İngiltere'nin başkentindeki protestonun organizatörleri, yürüyüşe, 80 bin ila 100 bin arasında bir katılım olduğunu açıkladılar.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da faşizm karşıtı gruplar, sığınmacılar ve aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu kadınlar, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen ve dün göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren ‘Kadın Yürüyüşü’ etkinliği gösteriler düzenledi.

Kent merkezindeki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen gruplar, ABD Büyükelçiliğine doğru gerçekleştirdikleri yürüyüşte, "Her Amerikalı için eşit haklar", "Bugün, yarını değiştiriyoruz" ve "Kadınlardan elinizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

Paris'te de kadınlar sokakta

Trump karşıtı gösterilerin bir diğeri de Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşti. Eyfel Kulesi yakınlarındaki Trocadero Meydanı'nda bir araya gelen çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 2 bin gösterici Paris Barış Anıtı'na kadar yürüdü.



"Teşekkürler Trump bizi aktivist yaptın", "Benim adıma ve benim vergilerimle iktidarı satın alma", "Sevgi Amerikayı büyük yapar nefret değil", "Biz halkız ve korkudan daha büyüğüz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Trump'ın kadın karşıtlığı ve ırkçılık içeren söylemlerini protesto etti. Fransa'nın Strazburg, Bordeaux, Marsilya ve Montpelier kentlerinde de düzenlenen gösteriler olaysız sona erdi.

Çekler dondurucu soğukta sokaklara çıktı





Çekya'nın başkenti Prag'da da birkaç yüz kişi destek yürüyüşüne katıldı.



Dondurucu soğukta Wenceslas Meydanı'nda toplanan kalabalık, Donald Trump ve Vladimir Putin'in portrelerini sallarken, bir yandan da "Bu sadece başlangıç” yazılı pankartlar taşıdı.



Organizatör Johanna Nejedlova, "Bazı politikacıların konuşma tarzından endişe duyuyoruz. Özellikle de Amerikan seçimleri sürecinde” dedi.



Berlin'de ABD Büyükelçiliği önünde gösteri





Buenos Aires, Londra, Berlin, Roma, Stockholm ve Kopenhag gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.



Berlin'deki protesto ABD Büyükelçiliği önünde gerçekleşti. Göstericiler, "Adalet yoksa barış da yok” ve "Ben bir feministim” sloganları attı.



Dünya genelinde sokağa çıkan kadınların amacı, kadın düşmanlığı, şiddet, ırkçılık, homofobi ve dini hoşgörüsüzlüğü protesto etmek.

Talepler şöyle:

* Düşük maliyetli ve kapsayıcı sağlık hizmetlerine ulus, yaş, ırk, din, cinsel yönelim ve engel ayrımcılığı olmadan erişim hakkı;

* Yerel, ulusal ve küresel ekonomi sistemlerine eşit erişimin önündeki bariyerlerin kaldırılması;

* Kadınların her alanda eşit temsili;

* Güvenlik ve güvenliğin yasalarca güvence altına alınması.