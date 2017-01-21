Dünya çapında binlerce kadın sokağa çıktı, protestoların hedefinde Trump var!
21 Ocak 2017 22:20
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ABD’nin yeni başkanı Donald Trump dün göreve başladı; bugün hem ABD’de hem de onlarca ülkede, 600'den fazla yerde 2 milyondan fazla kadın, aşırı sağ retoriği protesto etmek ve dayanışma çağrısı yapmak için sokağa çıktı.
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Women's March adlı siteye göre, Türkiye saatiyle 15:00’te 673 noktada kadınlar yürüyor. Yaklaşık 2 milyon 226 bin 540 kadın sokakta. Yürüyüşlerin organizasyonuna 200'den fazla örgüt katıldı.
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Yürüyüşlerin merkezi ise dün Trump’ın yemin töreninin gerçekleştiği Washington oldu.
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Yürüyüşler, Trump'ın söylemleriyle "kendini tehdit edilmiş, canavarlaştırılmış ve korkmuş hisseden" kimliklerle, Müslümanlarla, LGBTİ'lerle, yerli Amerikalılarla, siyahlarla, Latinlerle, engellilerle ve cinsel şiddet mağdurlarıyla dayanışmayı amaçlıyor. Kadınlar tarafından düzenlenen yürüyüşler, herkesin katılımına açık.