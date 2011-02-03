Binlerce işçi Torba Yasa'yı protesto etmek için Ankara'da

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TBMM'de görüşülmekte olan “Torba Yasa Tasarısı”nı protesto etmek üzere çeşitli illerden hareket eden KESK, DİSK, TMMOB ve TTB üyeleri, Ankara'da toplandı. Meclis'in etrafında insan zinciri oluşturmak için yürüyen binlerce eylemciye CHP'li 57 vekil siper oldu. Kızılay meydanında barikat kuran polis , grubu dağılmaları yönünde uyarıyor.



Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, KESK, DİSK, TTB ve TMMOB tarafından Torba Yasa Tasarısı’nı protesto etmek amacıyla organize edilen eyleme katılmak isteyenler 160 otobüsle Ankara'ya hareket etti. 80 otobüs Ankara'ya ulaştı. 80 otobüsle gelen eylemciler ise geldikleri kentte polis engeli ile karşılaştığı için henüz Başkent'e varamadı.



Kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra Ankara'ya ulaşan grup, üç koldan gelerek Kurtuluş Kavşağı'nda toplandı. Sendika üyeleri Meclis’e yürüyerek Meclis çevresinde bir insan zinciri oluşturmaya çalışacak.





Valilik 'izin verilemeyeceğini' açıklamıştı



Ankara Valiliği de hafta başında yaptığı açıklamada bu eylemi “yasadışı” ilan ederek, Meclis çevresinde herhangi bir eylemin yapılmasına izin verilmeyeceğini ve eylem yapılması konusunda ısrar edildiği takdirde emniyet kuvvetlerinin eylemcilere engel olacağını, yaşanan tüm olaylardan eylemi organize edenlerin sorumlu tutulacağını açıkladı.





Polisten 'dağılın' anonsu



Polis, Ziya Gökalp Caddesi'nde toplanan kalabalığı ''Ankara'nın en ana arterini kapattınız. Yaptığınız yasal değil, basın açıklaması yapın ve dağılın'' diyerek uyardı.





Binlerce sendikalıya CHP'li vekiller siper oldu



Eyleme katılan binlerce kişi Ziya Gökalp Caddesi'nden Kızılay'a kadar yürüdü. Korteje 57'li CHP'li siper oldu. CHP'li vekiller kortejin önünde kol kola girdi, polis barikatının kurulduğu Kızılay'a kadar yürüdü. Kızılay girişinde dağılmaları yönünde 'uyarı' yapılan eylemciler ''Tayyip sonun Mübarek olsun'' şeklinde slogan atıyor.



Grup, “Torba” tasarının geri çekilmesini isteyen pankartlar taşırken, eylem alanına üzerinde torba bulunan bir maket de getirdi.





Polis göstericilere gaz sıkarak müdahale etti



Polis barikatını aşmak isteyen bir grup sendikacıya, polis göz yaşartıcı gaz sıktı. Polisin müdahalesine sendikalılar da yumurta ve taş atarak karşılık verdi. Polisin sıktığı gazdan etkilenen isimlerden biri de CHP'li vekil Çetin Soysal. Soysal geçen yıl destek verdiği TEKEL işçilerinin eyleminde de yine polisin sıktığı gazdan etkilenmişti.



CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ve sendika başkanları polisten barikatın kaldırılmasını talep etti.



CHP'liler destek için eylemde



Eyleme başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran olmak üzere 57 CHP'li vekil ile HAS Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu da destek veriyor.





Valiliğin 'yasadışı' kararına tepkiler



DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, ''Sayın Başbakan diğer ülkelerde yapılan eylemler için 'halkın sesine kulak verin' derken ülkemizde halkın kulağı tıkanıyor'' dedi, KESK Başkanı Döndü Taka Çınar ise, sembolik zincir oluşturacaklarını belirterek, ''Tunus ve Mısır'daki gelişmeler onları korkutmuş olabilir'' ifadelerini kullandı. Yasağı 'sıkıyönetim mantığı' olarak değerlendiren TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu da, ''İşçiler, emekçiler haklarını arayınca yasaklar hatırlanıyor'' şeklinde konuştu.





