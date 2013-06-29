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Yaşam

Binlerce insan Kadıköy’de ‘direngezegen’ dedi

29 Haziran 2013, İstanbul – 134 ülkeden 500’ün üzerinde genç aktivist ve Türkiye’den binlerce kişi bugün Kadıköy’de, iklim değişikliğine neden olan kömürlü termik santrallere hayır ve ‘direngezegen’ dedi

29 Haziran 2013 21:27

Gezi Parkı protestolarının polis şiddetiyle karşılaşmasının da protesto edildiği mitingde barışçıl protesto hakkı ve ifade özgürlüğünün altı çizildi.

Mitingdeki konuşmacılardan biri olan Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kumi Naidoo; ‘Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 500 genç insan, iklim değişikliğini önlemek ve kömür yakan termik santrallere hayır demek için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunuyor. Mitingin Türkiye’de gerçekleşiyor olması ayrıca anlamlı. Bu miting, son bir kaç haftadır barışçıl protestolara karşı yapılan sert müdahaleden önce planlandı. Umuyorum ki bundan sonra Türkiye’de demokrasinin temel prensipleri olan barışçıl protesto ve ifade özgürlüğü hakkına saygı duyulan bir döneme geçilir. Cesur insanlar, farklı düşüncede olan, çevreyi korumak isteyen insanları bastırmaya çalışan hükümetlere karşı mücadeleye etmeye her zaman devam edecektir.’

 

Yerel mücadeleler kömürden korkmuyor

 

Kadıköy’de gerçekleşen mitinge ayrıca Türkiye’de kömürlü termik santrallerin bulunduğu 17 ilde bu santralleri protesto eden insanlar da katıldı. Bu yerel direnişlerin topraklarını, havalarını ve sularını kömürden koruma mücadelesine korkusuzca devam edeceklerinin bir sembolü olarak Greenpeace gönüllüleri 5 metre boyundaki dev bir korkuluk yaparak alana getirdi.

Eyleme farklı ülkelerden katılan 500 genç aktivist, bir hafta boyunca İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ‘Küresel Eksen Değişimi’ adlı iklim değişimiyle mücadele seminerlerine katıldı. 350.org tarafından organize edilen etkinliklere destek veren kurumlar arasında Greenpeace Akdeniz , Tema Vakfı ve Küresel Eylem Grubu dahil 45 kuruluş bulunuyor.

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Pınar Aksoğan, ‘“Mitinge Türkiye’den katılan aktivistler, on yıldır kömürlü termik santrallere karşı mücadele ediyor. Bu dönemde sürekli görmezden gelindiler, korkutulmaya çalışıldılar, göz altına alındılar, biber gazına maruz kaldılar. Artık, iklim değişimini durdurmak istediklerini söyleyip bu konuda hiçbir şey yapmayan hükümetlere karşı küresel bir hareket başladı’ dedi.

10 ülkede 60’tan fazla etkinlik
Bugün 10 ülkede 60’dan fazla etkinlikte de, İstanbul’daki mitingin talepleri yinelendi. Kömür santralleri; iklim değişikliğine ve insanların yaşamlarının mahvolmasına neden olan insan kaynaklı karbon salımının en büyük kaynaklarından biri.

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