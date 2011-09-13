'Binlerce Ermeni belgesi kaçırıldı’ tartışması büyüyor

T24 - Tarihçi Prof. Dr. Halil Berktay, WikiLeaks belegelerinde yer alan ABD İstanbul Konsolosu Arnett’e “İttihatçılar 1918’de Ermeni belgelerini kaçırdı” dediğini doğruladı. Dönemin Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Yusuf Halaçoğlu ise, “Ermeni tehcirine ilişkin tüm belgeler şu anda mevcut” dedi.



WikiLeaks internet sitesinin yayınladığı son belgelerin arasından Ermeni soykırımı tartışmalarına ilişkin önemli bir belge çıktı. 2004 tarihinde ABD İstanbul Başkonsolosu David Arnett imzalı bir kriptoda tarihçi Prof. Dr. Halil Berktay’la yapılan bir görüşme de yer alıyor. Kriptoda Halil Berktay’la görüşen Arnett, Berktay’ın kendisine 1918 yılında ve Turgut Özal döneminde olmak üzere Ermeni soykırımına ilişkin belgelerin arşivlerden temizlendiğini söylediğini ifade ediyor. Osmanlı Arşivleri’nde görev yapan Türk Tarih Kurumu eski Başkanı ve MHP Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ise tehcirden öncesinde başlamak üzere tüm belge ve yazışmaların arşivlerde olduğunu ve arşivlerden belge imha edilmesinin mümkün olmadığını söylüyor.

‘Arnett görüşmek istedi bildiklerimi anlattım’



Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay:



“2004 yılında ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli David Arnett benimle o dönem oldukça gündemde olan Ermeni meselesi hakkında konuşmak istediğini söyledi ve gelip beni Sabancı Üniversitesi’ndeki ofisimde ziyaret etti. Ben de kendisine konu hakkında bildiklerimi anlattım. Anlattıklarım arasında 1918 yılında, 1. Dünya Savaşı sonunda İttihatçı liderler yurtdışına kaçarken Harbiye Nezareti’nde büyük bir belge temizliği olduğunu söyledim. İttihatçıların önemli isimlerinden Dr. Bahattin Şakir’in bavul dolusu belgeyle gittiğini ve bu belgelerin halen arandığını söyledim. Ayrıca Turgut Özal döneminde belgelerin açılması direktifi verdiğini ve emekli Büyükelçi Muharrem Nuri Birgi’nin yanı sıra emekli diplomat ve iki emekli generalden oluşan bir heyetin önceden devlet arşivlerine girdiğini söyledim.”

‘Osmanlıca bile bilmez’



MHP Milletvekili ve eski TTK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu:



“Ben 1989 -1992 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı vekilliği yapan bir kişi olarak Osmanlı arşivlerindeki bir belgenin yok olmasına imkan olmadığını söylüyorum. Halil Berktay Osmanlıca bilmez ayrıca Osmanlı arşivlerindeki tüm belgelerin 1915 yılından bu yana gelen-giden numaraları vardır ve bir belge aynı anda



Genelkurmay Başkanlığı gibi devletin farklı kurumlarında da bulunur.



Osmanlı arşivlerinde 1915 Ağustos’undan itibaren Ermeni tehcirine ilişkin tüm belgeler mevcut.