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Çevre

Binlerce denizyıldızı sahile vurdu

Shakespeare in Love filminin sonunda Gwyneth Paltrow'un yürüdüğü sahile binlerce ölü denizyıldızı vurdu.

11 Aralık 2009 02:00

Shakespeare in Love filminin sonunda Gwyneth Paltrow'un yürüdüğü sahile binlerce ölü denizyıldızı vurdu...



Gwyneth Paltrow ve Joseph Fiennes'in rol aldığı 1998 yapımı romantik komedi Shakespeare in Love filminin kapanış sahnesinda Paltrow'un yürüdüğü sahil ölü denizyıldızlarıyla doldu.

Akıntılar ve fırtınaların sahile taşıdığı düşünülen denizyıldızları Norfolk'taki Holkham Plajı'nda karaya vurmuş.

Uzmanlar, denizyıldızlarının midyelerle beslendikleri deniz dibinden yüksek dalgalarla taşındığını düşünüyor. Başka bir iddiaya göre ise denizyıldızları midye arayan kepçelerin kurbanı oldu.

Hunstanton Deniz Yaşamı Merkezi'nden Nigel Croasdale, "Böylesi bir şey yılda sadece bir kez olabilir, o da havaya bağlı. Dalgalar döndüğünde denizyıldızları genelde karaya vuruyor" dedi.

Denizyıldızı mezarlığını eşi ile yürüyüşe çıkan 63 yaşındaki Margaret Wright farketmiş. Wright, "Bu çok uzun bir plaj ve binlerce denizyıldızları bütün kumsala saçılmıştı" diye konuştu.

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