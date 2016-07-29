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Dünya
Deutsche Welle

Binlerce çocuk terörle mücadele kurbanı

İnsan Hakları İzleme örgütünün raporu ürkütücü: Çatışma bölgelerinde binlerce çocuk ve bebek cezaevinde tutuluyor. Binlerce çocuk yargılanmadan tutuklanıyor ya da işkenceye maruz kalıyor.

29 Temmuz 2016 14:20


İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü, çatışma bölgelerindeki çocukların durumuna dikkat çeken raporunu açıkladı. Dünya genelinde binlerce çocuk ve bebeğin cezaevinde tutulduğuna işaret edilen raporda, çok sayıda reşit olmayan çocuğun haklarında herhangi bir suçlama olmaksızın, sadece güvenlik riski taşıdıkları gerekçesiyle demir parmaklıkların arkasına gönderildikleri belirtildi.

Raporda Afganistan, İsrail ve Nijerya gibi ülkelerde çok sayıda çocuğun Boko Haram ve IŞİD gibi terör grupları ile bağlantılı oldukları iddiasıyla tutuklandıkları ifade ediliyor.

Küçük yaştaki çok sayıda çocuğun işkence gördüğü ve bu sırada hayatını kaybettiği vurgulanan raporda, "Güvenlik güçleri bilgi alabilmek ya da cezalandırmak için çocuklara ya işkence yapıyor ya da insanlık dışı muamelede bulunuyor" denildi. Çocuklara elektroşok verildiği, tecavüz edildiği ya da infaz edilmekle tehdit altında tutulduğu belirtiliyor.

İnsan hakları savunucuları, çok sayıda çocuk ve bebeğin de anneleri ya da yakınları tutuklu olduğu için cezaevinde yaşamak zorunda olduğuna işaret etti.

Hükümetlere çağrı

HRW'nin çocuk hakları uzmanı Jo Becker da hükümetlerin zarar verici tepkileri ile çocuk haklarını ayaklar altına aldığını söyledi. Hükümetlere bu uygulamalara son vermeleri çağrısı yapan HRW yetkilileri, çocukların çoğunlukla tartışmalı terörle mücadele yasaları çerçevesinde tutuklandıklarını ifade etti.

İnsan Hakları İzleme örgütü raporunda Afganistan, Kongo, Nijerya, Suriye, Irak ve ABD'deki çocukların durumunu mercek altına aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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