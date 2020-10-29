Binlerce balığın ölüm sebebi belli oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşanan balık ölümleri sonrasında harekete geçen Belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, dere suyundan ve balıklardan örnek aldı. İncelemelerin tamamlanması sonrası balıkların sudaki amonyum ve sülfatın fazla olmasından dolayı öldüğü ortaya çıktı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, zirai ilaç kalıntılarının dereye karışması sonucu canlılara zarar verdiğini söyledi.



Aydın, su motorlarının ve diğer araçların derelerde yıkanmaması gerektiğini belirterek ilaç kalıntılarının da sulara atılmaması için uyarıda bulundu.(DHA)