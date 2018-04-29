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BBC Türkçe

Binlerce Arakanlı Müslüman Bangladeş'e kaçıyor

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'daki çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine, binlerce kişi Bangladeş sınırına yığıldı. Bangladeş polisi ise, sınırı geçmek isteyen Arakanlı Müslümanları (Rohingyalar) geri çeviriyor

29 Nisan 2018 20:30

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'daki çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine, binlerce kişi kaçarak Bangladeş sınırına yığıldı.

Bangladeş polisi ise, sınırı geçmek isteyen Arakanlı Müslümanları (Rohingyalar) geri çeviriyor.

Myanmar'ın batısındaki eyalette çatışmalar, silahlı grupların Cuma günü 30 karakola saldırması sonrası yeniden alevlendi.

AFP haber ajansı, Cuma gününden bu yana 3 bin Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e geçmeyi başardığını belirtti.

Öte yandan Arakan'da yaşayan yaklaşık 4 bin gayrimüslim, ordu tarafından bölgeden tahliye edildi.

Cumadan bu yana süren çatışmalarda 100'den fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Myanmar ordusu geçen Ekim ayında bölgede büyük bir operasyon başlatmış, onbinlerce Arakanlı Müslüman kaçarak Bangladeş'e sığınmaya çalışmıştı.

Arakan'da 1 milyondan fazla Rohingyalı Müslüman yaşıyor.

Nüfusun çoğunluğunun Budist olduğu Myanmar'daki Müslümanlar, vatandaşlık da dahil olmak üzere birçok temel hakka sahip değil.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ı Arakan Müslümanlarına etnik temizlik uygulamakla suçluyor.

Papa Francesco da Pazar ayininde Arakanlı Müslümanlara destek mesajı gönderdi.

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