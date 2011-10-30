Binler 'Van İçin Rock' konserinde buluştu

T24

Bu gece saat 24.00'e kadar sürecek



Rock müzisyenlerinin birlikte organize ettiği ve tüm geliri Türk Kızılayı vasıtasıyla Van'daki depremzedelere gönderilecek olan konserde satışa sunulan 12 bin 500 bilet 3 gün içerisinde tükendi. Konser günü gişelerde satılmak üzere basılan çok sayıda biletlerde yardımseverler tarafından kısa sürede satın alındı.Ünlü rock müzisyeni Hayko Cepkin'in söylediği şarkılarla açılan konser ile ilgili AA muhabirine bilgi veren Redd Grubu gitaristi ve organizasyon sorumlusu Güneş Duru, Van'da meydana gelen deprem sonrasında çok sayıda sanatçının konserlerini iptal ettiğini belirterek, daha sonra konser iptali yerine yardım konserleri düzenleme fikrinin ortaya çıktığını ve sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden birçok sanatçının bu fikre destek verdiğini kaydetti.Bir saatlik zamanda konserin isminin 14 saatte ise tüm organizasyonun şekillendiğini söyleyen Duru, ''Buradaki her şey gönüllülük esasına dayalı. Buradaki hiçbir şey için para harcanmadı. Destekçiler markalarını ön plana çıkarmaya çalışmadılar. Sanatçı arkadaşlar ve gruplar ücretsiz sahne alarak destek verdiler'' dedi.Duru, konserden gelecek para ile Van'nın Erciş ilçesinde bir ilkokul yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, ''Yardım kampanyası için bu kadar kısa sürede bu kadar başarılı bir iş yapmak, daha sonraki yardım kampanyaları için de önemli bir referans olacaktır'' diye konuştu.Marsis grubunun solisti Korhan Özyıldız ise Rock müziğinin ruhunda barış ve kardeşliğin yattığını, konserdeki tek amaçlarının Van'a biraz da olsa katkı sağlayabilmek olduğunu söyledi.Kardeşlik ve dostluğun sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Özyıldız, ''Toplum için zararlı olanlara karşı durmalıyız. Toplumu nefrete ve kine götürenlere 'dur' dememiz lazım. Bugün yine 'yaşasın halkların kardeşliği' demenin zamanıdır. Bunu söylemeyi, bu şekilde yaşamayı bırakmamamız gerekiyor'' dedi.Kalbi temiz olan binlerce insanın dil, din ve ırk ayırt etmeden Van için biraraya geldiğini ifade eden müzisyen Ayşe Saran da Rock sanatçıları olarak böyle bir etkinliğe katılmaktan gurur duyduklarını kaydetti.Organizasyon boyunca, Şişli Belediyesine bağlı ekipler izleyicilerin yanlarında getirdikleri yardım paketlerini ayrıştırarak, Van'a ulaşması için paketleyecek ve sonucunda bu paketleri tırlarla deprem bölgesine ulaştıracak.Gün boyunca Dream TV ve Joy Türk'teki canlı yayın boyunca yayınlanan reklam gelirlerinin de Türk Kızılayına bağışlanacağı konsere katılan sanatçıların tamamı da etkinliğe bilet alarak girdi.Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut da konser alanına kurduğu stantta, 40 TL karşılığında portre çekecek ve bu çekimlerden elde edilen geliri Türk Kızılayına Van'a gönderilmek üzere bağışlayacak.İzleyicilere gün boyunca sürekli hatırlatılan kısa mesaj numaralarıyla da yardım toplanacak konserde 4x4, Aslı, Aylin Aslım, Aydilge, Ayşe Saran-Murder King, Barlas, Can Bonomo, Cem Köksal, Çilekeş, Demirhan Baylan, Demir Demirkan, Dilemma, Duman, Direc-t, Emre Aydın, Ete Kurttekin, Feridun Düzağaç, Foma, Gece, Gece Yolcuları, Gripin, Haluk Levent, Kurban, Mabel Matiz, Malt, Marsis, Melis Danişmend, Model, Moğollar, Mor ve Ötesi, Multitap, Ogün Sanlısoy, Özge Fışkın, Öztürk, Pamela, Redd, Şebnem Ferah, TNK ve Yüksek Sadakat gibi rock müziğin önemli isim ve grupları sahne alacak.