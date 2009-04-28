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Bingöl'ü zorlayan sahne!

Üç Maymun filminde Hatice Aslan’la başrol oynayan Bingöl, sevişme sahnelerinde çok zorlandığını anlattı.

28 Nisan 2009 03:00

Nuri Bilge Ceylan’a Cannes Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen Ödülü” kazandıran “Üç Maymun” filminde Hatice Aslan’la başrol oynayan Yavuz Bingöl, sevişme sahnelerinde çok zorlandığını anlattı.

Üç maymun fragmanı - VİDEO

Kenan Işık’ın “Dünya Bir Oyun Sahnesi” programına konuk olan Bingöl, evli olduğu dönemlerde bile eşinin elini sokakta tutmaya utandığını belirterek, şunları söyledi:
“O başka bir şey. Ama sonra bir yönetmen çıkıyor sana diyor ki, ‘Burada bu kadının memelerini elleyeceksin’. İlginç bir şey. Çok zordu benim için, gerçekten zordu.”

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