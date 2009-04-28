Bingöl'ü zorlayan sahne!

Üç maymun fragmanı - VİDEO

Kenan Işık’ın “Dünya Bir Oyun Sahnesi” programına konuk olan Bingöl, evli olduğu dönemlerde bile eşinin elini sokakta tutmaya utandığını belirterek, şunları söyledi:“O başka bir şey. Ama sonra bir yönetmen çıkıyor sana diyor ki, ‘Burada bu kadının memelerini elleyeceksin’. İlginç bir şey. Çok zordu benim için, gerçekten zordu.”