Bingöllü Ozan Rençber Aziz'in hayatı tiyatroya taşındı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖLLÜ \'Rençber Aziz\' olarak tanınan ünlü ozan Aziz Berdibek’in hayatı, tiyatro oyunu olarak sahnelendi. \'Gönül Gözü Gören Adamın Hikayesi\' sloganıyla Bingöl Kültür Merkezi’nde sahnelenen Rençber Aziz tiyatro oyunu, büyük ilgi gördü.

Bingöl’ün önemli bir değeri olan ünlü ozan Rençber Aziz\'in hayatından kesitlerin işlendiği tiyatro oyununda, eserlerinin hikayeleri de yer aldı. Rençber Aziz’in yaşadığı dönemin şartları ve 1980 darbesi günlerine eleştirileri içeren tiyatro oyunu, 1-3 Mart tarihleri arasında Bingöl Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Oyunu izleyenler hem güldü hem de duygulu anlar yaşadı. Tiyatro oyununun yazarı ve yönetmeni olmasının yanı sıra oyunculuğuyla Rençber Aziz’e hayat veren Bingöllü tiyatrocu Abdullah Caf, çocukluğundan beri Rençber Aziz’e hayranlık duyduğunu belirterek, \"Bizim için bu oyunun ayrı bir önemi vardı. Rençber Aziz gibi büyük bir sanatçımız, yüce bir değerimizi tiyatro sahnesinde canlandırmaya çalıştık. Sahnede onun vermiş olduğu mesajları verdik. Ben çocukluğumda hep onun şarkılarını dinlerken, içinde bir yerlerde olduğumu hissediyordum fakat tam anlayamıyordum, çocuktum sonuçta ama üniversite çağında anlayarak dinlemeye başladığımda hayranlığım gittikçe arttı. Topluma mal olmuş bir sanatçıya karşı kendimi borçlu hissetmeye başladım. Bizler için gurbete gitmiş, hasretlik çekmiş bir sanatçıya karşı borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Bu oyunda da bunu en iyi şekilde ifade etmeye çalıştık\" dedi.

RENÇBER AZİZ KİMDİR?

1955 yılında Bingöl merkeze bağlı Akpınar köyünde dünyaya gelen Rençber Aziz, o dönemlerde kırsal kesimlerde salgın olarak görülen göz hastalığına 1 yaşındayken yakalanır ve gözlerini kaybeder. Aynı yıl içerisinde ailesi ile birlikte Bingöl\'e göç eder ve Dere i-Kasaran Mahallesi’nde yaşamaya başlar. Rençber Aziz, 1968 yılında ailesinin yönlendirmesiyle hafız olur. 1971 yılında ise annesini kaybeder. İstanbul\'da Çemberlitaş Mevlithan Mektebi\'ne gider. Orada, Görme Engelliler Cemiyeti adındaki bir topluluk ile tanışır. Görme engellilere eğitim veren okullarda okuma-yazma öğrenir. 1977 yılında kendi bestelerini yaparak topluma müzikle mesajlar vermeye başlayan Rençber Aziz’in söylemleri ve müziği, dönemin siyasi ortamında engellenmeye çalışılır. Siyasi propaganda yaptığı gerekçesiyle hüküm giyen Rençber Aziz, 7 ay 9 gün cezaevinde hapis yatar ve 1978 yılında özgürlüğüne kavuşunca Bingöl\'e döner. O dönemde ülkenin siyasi ortamından dolayı yurt dışına çıkan Rençber Aziz, Almanya\'ya siyasi iltica talebinde bulunur. Zazaki, Kurmanci ve Türkçe eserlerden oluşan \'Hesreta Azadi\' adlı ilk albümünü Almanya’da plak olarak doldurtup eserler yapmaya başlayan Rençber Aziz, 1988 yılında Almanya’nın Hannover kentinde yüksek bir binadan düşüp hayatını kaybeder. 33 yıllık yaşamına gönül gözüyle bakan bir hayat hikayesi ve önemli eserler sığdıran Rençber Aziz\'in parçalarını günümüzde Servet Kocakaya ve Ahmet Arslan gibi ünlü sanatçılar seslendirirken, Bingöl’deki birçok yerel sanatçı da ünlü ozanın eserlerini seslendirmektedir.



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