Bingöllü Muhterem Aras parlamento başkanı oldu



Muhterem Aras’ın eyalet parlamentosunun başkanlığına seçilmesiyle Baden-Württemberg'de birden fazla ilke imza atıldı. 50 yaşındaki politikacı Almanya tarihinde bir eyaletin parlamento başkanlığına gelen ilk Müslüman isim oldu. Yeşiller Partisi’nden parlamentoya giren Aras aynı zamanda bu göreve gelen ilk kadın siyasetçi unvanını taşıyor ve Almanya’da bir eyaletin parlamento başkanlığını üstlenen ilk Yeşil politikacı. Partisinin mali politikalar sözcüsü olan Stuttgartlı vergi danışmanı Aras, eyalet seçimlerinde yüzde 42,4 ile en yüksek oyu alan isim olmuştu.

AfD'li parlamentonun başkanı

1966 Bingöl doğumlu Aras beş çocuklu Alevi bir ailenin kızı olarak 1978 yılında Almanya’ya gelmiş. Babası işçi olan Aras “Bizim evde hep eğitim en önemli şeydi” diye anlatıyor. Liseyi bitirdikten sonra üniversitede iktisadi bilimler okuyan Aras 1999 yılında da kendi vergi danışmanlığı bürosunu açmış. Şu anda yanında 12 kişi çalışıyor. İki çocuk annesi eyalet parlamentosu başkanlığına seçilişini “Baden-Württemberg’in sınırlarının da ötesine taşan, açık dünya görüşü, hoşgörü ve uyumda başarı adına bir işaret” olarak nitelendiriyor ve seçildikten sonra yaptığı konuşmada “Parlamentonun itibarının zedelenmemesi için, genel kurulda birbirimize saygılı ve adil davranmamıza çok dikkat edeceğim” ifadesini kullanıyordu. Aras’ın bunu özellikle vurgulamasının ardında, sağ popülist parti Almanya İçin Alternatif’in (AfD) seçimlerde sürpriz yaparak üçüncü büyük parti konumunda parlamentoya girmiş olması yatıyor. AfD'nin kısa bir süre önce Stuttgart'ta düzenlenen parti kongresinde “İslam Almanya'ya ait değildir” söylemi çoğunluğun oylarıyla parti programına alınmıştı. AfD’li vekillerin parlamento başkanlığı seçimlerinde Aras’a red oyu verdiği tahmin ediliyor. Meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla oturuma başkanlık yapan Heinrich Kuhn dışında AfD’li vekillerin hiçbiri Aras’ın başkan seçilmesini alkışlamadı. Sadece parti meclis grup başkanı Jörg Meuthen, Yeşil politikacının elini sıkarak kendisini kutladı.

Yeşiller'in “Oy Kraliçesi”

1992 yılında Yeşiller Partisi’ne giren siyasetin farklı kademelerinde hızlı bir kariyer yaptı. 2011 yılında ise yüzde 42,5 oy oranıyla eyalet parlamentosuna seçildi. Seçimlerde en yüksek oyu alan Yeşil politikacı olduğu için kendisine “Oy Kraliçesi” lakabı takıldı. Aras 2016 Martındaki seçimlerde de bu unvanını korumayı başardı.

Aras, başarısının sırrı sorulduğunda “Önemli olan, seçim kampanyaları arasındaki dönem” diyor. Çok yoğun bir şekilde seçim bölgesinde bulunduğunu ve bunu sadece seçim dönemleriyle sınırlamadığını vurgulayan Aras, siyasetin tutkuyla yapılması gerektiğini belirtiyor.