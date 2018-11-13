Bingöllü arıcı kışı geçirmek için arılarını Diyarbakır'a getirdi

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- BİNGÖL\'de arıcı Abdulkadir Yolagelen (59), kış mevsiminin daha sıcak geçtiği Diyarbakır\'a getirdiği arı kovanlarını, UNESCO Dünya Miras Listesi\'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçeleri ile Kırklar Dağı arasındaki Dicle Vadisi\'nde, tarihi sur manzaralı bir noktaya koydu. Dicle Vadisi\'nde kışın diğer bölgelere göre daha ılıman geçtiğini ve daha fazla verim aldığını belirten Yolagelen, bal veriminin geçen yıllara oranla düştüğünü söyledi.

Bingöllü arıcı Abdulkadir Yolagelen, kışın yaklaşmasıyla birlikte arılarını kovanlarla Diyarbakır\'daki Dicle Vadisi\'ne getirdi. Çiftçilerin yanlış tarımsal ilaç kullanmaları nedeniyle geçen ilkbaharda 100 kovan arının telef olduğunu anlatan Abdulkadir Yolagelen, yüzde 60\'ın üzerinde bir oranda verim kaybı yaşadığını belirterek, \"Bir önceki sene 700 kovan arıdan 150 teneke bal sağdık. Her bir tenekede tam 27 kilo bal var. Yani geçen sene 4 ton 50 kilo bal elde ettik. Bu sene ise 700 kovan baldan ki, bunu 100 kovanı telef oldu, toplamda 60 teneke bal elde ettik. Yani toplamda 1 ton 620 kilogram bal elde ettik. Şimdi 4 ton nerede, 1,5 ton nerede. Velhasıl arıcılık öldü ölecek\" dedi.

\'BÜYÜK UMUTLARLA BURAYA GELDİK\'

Son 5 yıldır arılarını kışı geçirmek için Kırklar Dağı\'na getirdiğini anlatan Yolagelen, \"Bizim Bingöl\'de kışları havalar çok soğuk oluyor. Bu nedenle arıların orada kışlamaları imkansız. Biz de daha önce arılarımızı kışlamak için Adana ve Mersin\'e götürüyorduk. Ancak 5 sene önce Kırklar Dağı\'na geldik. O sene bütün Türkiye çetin bir kış geçirdi. Biz de burada 200 kovan arı fire verdik. Son yıllarda havalar nispeten daha ılıman ve en fazla 50-60 kovan fire veriyoruz ki bu doğal bir olay. Özellikle yaşlı arıların kışın soğuktan telef olmaları doğal bir olaydır. Bu sene de büyük umutlarla kışı geçirmek üzere Kırklar Dağı\'na geldik. Güzel bir kış geçireceğimizi umut ediyorum\" diye konuştu.

YANLIŞ İLAÇLAMA ARILARI ÖLDÜRÜYOR

1986 yılından bu yana arıcılık yaptığını belirten Abdulkadir Yolagelen, \"Bu süre zarfında Türkiye\'nin bütün bölgelerinde arı yetiştiriciliği yaptım. Yaz için Bingöl yaylaları gibisi yok. Kışlamak için de Dicle Vadisi çok iyi bir yer. 2017 kışını Mersin\'de geçirdim. 500 kovan arıdan 250\'den fazlası telef oldu. Bunun nedeni oradaki çiftçilerin portakal, limon gibi narenciye ve diğer meyve ile sebzeleri ilaçlamaları. Arılar ilaçlanan çiçeklere konduğu zaman zehirlenip telef oluyorlar. Bu nedenle o sene çok büyük bir zarar yaşadım. Dolayısıyla 2018 kışını geçirmek üzere yeniden Kırklar Dağı\'na getirdim. Geçen sene sıcak ve güzel bir kışı geride bıraktık. Ancak yanlış tarımsal ilaçlar bu sene de başımıza dert oldu. Bu sene 100 dolayında kovanım telef oldu. Toplamda da 60 teneke bal elde ettik. Bu bir önceki seneye göre yüzde 60\'ün üzerinde bir kayıp demek. Açıkçası bu sene bütün emeğimiz boşa gitti. Oysa çok çabaladık durduk. Bütün kış arılarımıza gözümüz gibi baktık. Yazık oldu\" dedi.

HEVSEL ÇİFTÇİSİNE ÖVGÜ

Hevsel Bahçeleri\'nde çiftçilik yapanlara da övgüler yağdıran Yolagelen, \"UNESCO boşuna bir yeri koruma altına almaz. Demek ki burada doğanın dengesi henüz bozulmamış. Zaten burada arıların telef olmamasının nedeni de budur. Çiftçiler burada tarımsal ilaç kullanmıyor. Bu nedenle ilkbaharın ilk 2 ayını burada geçiriyoruz ve o süre zarfında arılarımıza bir şey olmuyor. Ama başka yerlerde insanlar tarımsal ilaç kullanıyor ve ilaçlanan çiçeklere konan her arı maalesef telef oluyor. İşte burayı tercih etmemizin bir diğer sebebi de budur. Umarım 2019 kışı bizim için güzel geçer\" diye konuştu.



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