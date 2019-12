Bingöl’e korkutan deprem uyarısı!

T24 - Japonya’da meydana gelen 8.9’luk depremin yarattığı korku sürerken Türkiye için tüyler ürperten bir gelişme yaşandı.



Kuzey Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde arıştarma yapan Prof. Dr. Serdar Akyüz, “Yakın bir gelecekte Bingöl Yedisu’da 7 ile 7.2 arasında bir deprem bekliyoruz” dedi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Japonya’da 11 Mart’ta meydana gelen 8.9 büyüklüğündeki depremden sonra, akıllara yine beklenen İstanbul depremi geldi. Ancak deprem uzmanları, Marmara bölgesinin batı ucunda yer alan İstanbul’un dışında, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF)doğu ucunda yer alan Bingöl Yedisu fay hattında da gerilimin yükseldiğine dikkat çekiyor. 2006 ve 2009 yılları arasında Bingöl Yedisu ve Erzincan bölgesindeki fay hatlarını araştıran ve TÜBİTAK’ın da desteklediği “Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerindeki Yedisu Fayı’nın Deprem Üretme Tehlikesi” çalışmasına imza atan Prof.Dr.Serdar Akyüz, Bingöl Yedisu fay hattında 4 metrelik bir kırılma beklediklerini belirterek, fayın beklenen Marmara depreminden önce olabileceğini belirtti.





‘7.2’lik deprem bekliyoruz’



Beklenen depremde 4 metrelik bir fay kırılması olacağını kaydeden Akyüz, kırılmanın 1999’daki Marmara Depremi’nden daha az ama etkili olacağını belirtti:”Yedisu Fay hattının doğusunda bulunan Elmalı fayı ile batısında bulunan Erzincan fay hatları kırılmış. Ortada bulunan Yedisu fayı ise hala kırılmayı bekliyor. Yedisu’nun batısında yer alan Erzincan kısmındaki fay, 1939 ve 1992 yılında iki parça halinde kırıldı. Doğusundaki Elmalı fay parçası ise 1949 yılında kırıldı. Yaklaşık 80 km uzunluğundaki Yedisu fay hattı ise her iki tarafı kırıldığı için, fiziksel olarak kırılmak zorunda. Bu fay hattında 1784 yılında 7 civarı bir büyüklükte deprem olduğunu biliyoruz. Büyüklüğünü, o dönem o bölgeye verdiği hasarla belirledik. Bu fay hattında beklediğimiz 4 metrelik bir kırılma var. 1999 yılındaki Marmara Depreminde kırılma yani yanal hareket 5.1 metreydi. Yakın bir gelecekte Yedisu’da deprem olma durumunda, fayın uzunluğu ve biriken enerjiyi hesaba katarsak, 7 ile 7.2 arasında bir deprem bekliyoruz. Bu değerler, bölgedeki yapıların kalitesini düşündüğümüzde oldukça büyük bir zarar verebilir.”





‘Resmi birimleri uyardık’



“Yedisu gibi fay hatlarında, fayın iki ucundaki tahribat daha fazla olur. Fayın bir ucunda Erzincan var, doğu ucunda ise Yedisu ilçesi ve yapı stoğu kötü olan köyler var. Bu bölgelerdeki eski depremleri tarihlendirdiğimizde de, depremlerin 245 artı-eksi 55 yıl içerisinde olabileceğini tespit ettik. 1784 yılından bu yana 227 yıl geçti. Minimum aralık ise 190 yıldır. Bu sonuca bakarsak bu fay her an kırılabilir. Marmara’dan önce Bingöl Yedisu’da deprem olursa bilimsel açıdan hiç şaşırtıcı olmaz. Biz bu konuda kısa bir süre önce Yedisu Kaymakamlığı, Bingöl ve Erzincan Valiliklerini de uyardık.”