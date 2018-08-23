Bingöl'deki katliam gibi kazada ölenler toprağa verildi

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'da dün 8 kişinin öldüğü kazada oğulları Adalet Aslaner Yıldırım ile birlikte yaşamını yitiren Eyüp ve Mirza çitfinin Bitlis Jandarma Özel Harekat\'ta görevli diğer oğullarının yanına gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Taziyeye gittikleri ortaya çıkan, diğer araçta ölen 5 kişi ise gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Bingöl- Muş karayolunun Şeref Meydanı mevkiinde meydana geldi. Eyüp Yıldırım yönetimindeki 46 D 9898 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 23 K 2946 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Eyüp Yıldırım ile eşi Adalet ve oğulları Mirza Aslaner Yıldırım ile diğer araçtaki Caner (19), Eda (7), Muzaffer (37), Zeki (66) ve Güler Eder (30) yaşamını yitirdi. Her iki araçta bulunan 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilde bulunan Yıldırım ailesinin Kahramanmaraş\'ta oturdukları belirtildi. Eyüp ve Adalet Yıldırım\'ın diğer yakınlarıyla Bitlis\'te Jandarma Özel Harekat\'ta görev yapan oğullarını ziyarete gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

5 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği kamyonette bulunanların ise Elazığ\'daki bir yakınlarının taziyesine gittikleri belirtildi. Eder ailesine mensup 5 kişi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Solhan ilçe merkezinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada ölen Eyüp Yıldırım ile eşi Adalet ve oğulları Mirza Aslaner Yıldırım\'ın cenazeleri ise toprağa verilmek üzere memleketleri Kahramanmaraş\'a gönderildi.

Kazada yaralanan 7 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.



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