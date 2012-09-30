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Yaşam

Bingöl'de yaralanan asker: Hâlâ saldırı anını rüyalarımda görüyorum

Mümin Sarıcan askeri hastanedeki tedavisinin ardından Bursa'daki evine getirildi

30 Eylül 2012 13:34

Bingöl'de 10 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 25 yaşındaki Piyade Onbaşı Mümin Sarıcan, rüyalarında hala saldırı anını gördüğünü söyledi.

Bingöl-Muş karayolunun 16'ncı kilometresinde 18 Eylül günü 10 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Mümin Sarıcan askeri hastanedeki tedavisinin ardından Bursa'daki evine getirildi.

Hatay'daki acemi eğitiminin ardından Çukurca'daki birliğine giderken PKK'nın düzenlediği saldırıda sol bacağına şarapnel parçası isabet eden Mümin Sarıcan'ın ilk tedavisi, Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Erzurum'a sevk edildi.

Erzurum'da da bir süre tedavi gören Sarıcan uçakla Yenişehir Havaalanı'na ardından da ailesinin oturduğu Hüdavendigar Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Elazığ'dan sabah saatlerinde yola çıktıklarını ve her şeyin çok normal olduğunu ifade eden Sarıcan, "Her şey çok normaldi. Halk bizi el sallayarak uğurladı. Kardeşler Köyü yakınlarında mola verdik. 45 dakikaya yakın bir süre orada kaldık. Arabaya bindik. 15 dakika geçmedi otobüse roket attılar.Hemen herkes kendisini yere attı. Silah sesleri geliyordu. Ardından ikinci roket araca isabet etti. Ayağımı hissetmemeye başladım. Daha sonra kan kaybından kendimden geçtim. Gözümü açtığımda ambulanstaydım" diye konuştu.


'Uyumaya başladığımda o anları görüyorum


Yaşadığı saldırı anının hala rüyalarına girdiğini ifade eden Sarıcan, "Gözlerimi kapattığımda, uyumaya başladığımda o anları görüyorum. İnşallah zamanla bunları da unutacağım. Şu an çok şükür iyiyim. Ayağımda şarapnel parçaları vardı. Onları aldıktan sonra daha iyi olacağım. Ailemin ve akrabalarımın yanına geldim ve çok mutluyum" dedi.

Mümin Sarıcan'ın babası Muhsin ve annesi Nurhayat Sarıcan da çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşarken saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilediler.

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