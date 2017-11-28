T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl'de yapımı tamamlanan Çapakçur Viyadüğü, trafiğe açıldı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de yapımı 7 ay süren ve 23 milyon, 450 bin liraya mal olan ve kentin iki yakasını birleştiren Çapakçur Viyadüğü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı

28 Kasım 2017 20:07

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de yapımı 7 ay süren ve 23 milyon, 450 bin liraya mal olan ve kentin iki yakasını birleştiren Çapakçur Viyadüğü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.
7 ay önce yapımına başlanan Çapakçur Viyadüğü tamamlandı. 547 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde, çift yönlü, yaya geçitli, 16 ayak üzerine kurulan, toplam 23 milyon 450 bin liraya maliyetli köprü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından hizmete trafiğe açıldı.
Açılış töreninde konuşan AK Partili Yılmaz, hayal edilemeyen hizmetlerin bölgede gerçekleştirildiğini belirterek, \"Çapakçur viyadüğü Bingöl\'e hayırlı olsun. Tüm Bingöllüler\'in uzun yıllardır bir özlemiydi. 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış olduk. Allah\'a şükürler olsun ki bugün itibariyle bittiğini gördük. Bahar ayında başlayıp, kar yağmadan bitirdiğimiz için de ayrıca mutluyuz. Bunlarla birlikte emniyet kurallarına uyup, emniyetli bir şekilde köprümüzü kullanalım. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayal bile edilemeyen işleri, bu bölgemizde gerçekleştirmemize vesile olduğu için ve böylesi hizmetlere liderlik yaptığı için başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a, tüm Bingöllüler adına teşekkür ederim. Başbakanımız Binali Yıldırım\'a da 2 kez teşekkür etmek istiyorum. Hem Ulaştırma Bakanı iken bu yatırımı programa aldığı için, hem de Başbakan olduğu zaman, hemen bu projeye hız verip kısa sürede gerçekleştirdiği için çok çok teşekkür ederim. Bu köprü hem Bingölümüz\'e, hem de insanımıza hayırlı, mübarek olsun diyorum\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mecit Can\'ın dualarıyla kurban kesildi. AK Partili Yılmaz ve protokol üyeleri, makam araçlarıyla viyadükten ilk geçişi konvoy halinde yaptı. Programın ardından viyadük, trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut BUDRAÇBİNGÖL DHA BİNGÖLViyadüğü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet YılmazViyadüğüAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet YılmazAçılışAK Partili YılmazBingölTüm BingöllülerAllahBaharBunlarla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24