T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Mesut BUDRAÇ/KİĞI (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Kiğı ilçesindeki Şeytandağları'nda ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

21 Ocak 2019 20:32

Mesut BUDRAÇ/KİĞI (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Kiğı ilçesindeki Şeytandağları\'nda ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Bingöl\'de yiyecek bulamayan yaban hayvanları için Tarım ve Orman Müdürlüğü\'ne bağlı Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yemleme çalışmaları düzenledi. Kiğı ilçesindeki Şeytandağları\'na giden ekipler, yaban hayvanları için yüksek kesimlere yem bıraktı.
Yemleme çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut BUDRAÇKİĞI Bingöl DHA BİNGÖL KiğıYüksekBingölTarımOrman MüdürlüğüDoğa Koruma Milli ParklarMüdürlüğüKiğıYemlemeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24